https://ria.ru/20230810/ukraina-1889289465.html

Надеюсь, русские остановят. В ФРГ пришли в ужас из-за решения по Украине

Надеюсь, русские остановят. В ФРГ пришли в ужас из-за решения по Украине - РИА Новости, 10.08.2023

Надеюсь, русские остановят. В ФРГ пришли в ужас из-за решения по Украине

Читатели немецкого издания Die Welt осудили власти Германии за решение отправить Украине два зенитных ракетных комплекса Patriot. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T14:44

2023-08-10T14:44

2023-08-10T15:29

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt осудили власти Германии за решение отправить Украине два зенитных ракетных комплекса Patriot."У русских несколько рубежей обороны, а украинцы за два месяца даже не прорвали первую линию. Надеюсь, русские остановят этот цирк", — написал один из комментаторов. "Германия в конечном счете несет ответственность за провал Украины, эти усилия напрасны. Лучше вложите деньги во что-то разумное. Не надо создавать угрозы у границ", — призвал другой. "Кто оплачивает расходы? Конечно, на инфраструктуру в Германии нет ни копейки", — возмутился третий. "Это дорогое удовольствие для немецкого налогоплательщика", — поделился мнением еще один пользователь."Продолжаем раздавать свою технику и еще больше ослаблять и без того слабую ПВО", — резюмировали читатели. Ранее в четверг Германия сообщила о передаче Украине двух пусковых установок для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и десяти гусеничных вездеходов Bandvagn 206.

https://ria.ru/20230810/ukraina-1889207696.html

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в мире, германия, украина