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Надеюсь, русские остановят. В ФРГ пришли в ужас из-за решения по Украине - РИА Новости, 10.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 10.08.2023 (обновлено: 15:29 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/ukraina-1889289465.html
Надеюсь, русские остановят. В ФРГ пришли в ужас из-за решения по Украине
Надеюсь, русские остановят. В ФРГ пришли в ужас из-за решения по Украине - РИА Новости, 10.08.2023
Надеюсь, русские остановят. В ФРГ пришли в ужас из-за решения по Украине
Читатели немецкого издания Die Welt осудили власти Германии за решение отправить Украине два зенитных ракетных комплекса Patriot. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:44
2023-08-10T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt осудили власти Германии за решение отправить Украине два зенитных ракетных комплекса Patriot."У русских несколько рубежей обороны, а украинцы за два месяца даже не прорвали первую линию. Надеюсь, русские остановят этот цирк", — написал один из комментаторов. "Германия в конечном счете несет ответственность за провал Украины, эти усилия напрасны. Лучше вложите деньги во что-то разумное. Не надо создавать угрозы у границ", — призвал другой. "Кто оплачивает расходы? Конечно, на инфраструктуру в Германии нет ни копейки", — возмутился третий. "Это дорогое удовольствие для немецкого налогоплательщика", — поделился мнением еще один пользователь."Продолжаем раздавать свою технику и еще больше ослаблять и без того слабую ПВО", — резюмировали читатели. Ранее в четверг Германия сообщила о передаче Украине двух пусковых установок для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и десяти гусеничных вездеходов Bandvagn 206.
https://ria.ru/20230810/ukraina-1889207696.html
https://ria.ru/20230810/ukraina-1889232710.html
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в мире, германия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина
Надеюсь, русские остановят. В ФРГ пришли в ужас из-за решения по Украине

Читатели Die Welt раскритиковали Германию за новую поставку Patriot ВСУ

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinPенитные ракетные комплексы Patriot
Pенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Pенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt осудили власти Германии за решение отправить Украине два зенитных ракетных комплекса Patriot.
"У русских несколько рубежей обороны, а украинцы за два месяца даже не прорвали первую линию. Надеюсь, русские остановят этот цирк", — написал один из комментаторов.
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"Германия в конечном счете несет ответственность за провал Украины, эти усилия напрасны. Лучше вложите деньги во что-то разумное. Не надо создавать угрозы у границ", — призвал другой.
«
"Кто оплачивает расходы? Конечно, на инфраструктуру в Германии нет ни копейки", — возмутился третий.
"Это дорогое удовольствие для немецкого налогоплательщика", — поделился мнением еще один пользователь.
"Продолжаем раздавать свою технику и еще больше ослаблять и без того слабую ПВО", — резюмировали читатели.

Ранее в четверг Германия сообщила о передаче Украине двух пусковых установок для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и десяти гусеничных вездеходов Bandvagn 206.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраина
 
 
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