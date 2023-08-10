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В Китае заявили о панике Зеленского после слов Путина - РИА Новости, 10.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:14 10.08.2023 (обновлено: 12:45 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/ukraina-1889207696.html
В Китае заявили о панике Зеленского после слов Путина
В Китае заявили о панике Зеленского после слов Путина - РИА Новости, 10.08.2023
В Китае заявили о панике Зеленского после слов Путина
Читатели китайского издания "Гуанча" раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении противостоять России в Черном море. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T09:14
2023-08-10T12:45
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
владимир зеленский
черное море
нато
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении противостоять России в Черном море. "Он паникует, это говорит о тактическом успехе России", — написал один из комментаторов. "Пусть вспомнит слова Путина про Черное и Азовское море", — поддержал другой. "Зеленский говорит не про свои цели, а про задачи НАТО", — отметил третий. "Он делает просто сумасшедшие заявления", — поделился мнением еще один пользователь. "Если вы не перестанете говорить, то останетесь без выхода к морю", — заключили читатели.Как отмечал Владимир Путин, по результатам спецоперации, Азовское море стало внутренним морем России. В Кремле также заявляли, что Черное море никогда не окажется в сфере влияния НАТО.
https://ria.ru/20230810/obstanovka-1888870793.html
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html
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в мире, владимир путин, россия, владимир зеленский, черное море, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Владимир Зеленский, Черное море, НАТО
В Китае заявили о панике Зеленского после слов Путина

Читатели "Гуанча" заявили о панике Зеленского после слов Путина о Черном море

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении противостоять России в Черном море.
"Он паникует, это говорит о тактическом успехе России", — написал один из комментаторов.
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"Пусть вспомнит слова Путина про Черное и Азовское море", — поддержал другой.
"Зеленский говорит не про свои цели, а про задачи НАТО", — отметил третий.
"Он делает просто сумасшедшие заявления", — поделился мнением еще один пользователь.
"Если вы не перестанете говорить, то останетесь без выхода к морю", — заключили читатели.
Как отмечал Владимир Путин, по результатам спецоперации, Азовское море стало внутренним морем России. В Кремле также заявляли, что Черное море никогда не окажется в сфере влияния НАТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияВладимир ЗеленскийЧерное мореНАТО
 
 
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