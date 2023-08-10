https://ria.ru/20230810/ukraina-1889207696.html

В Китае заявили о панике Зеленского после слов Путина

В Китае заявили о панике Зеленского после слов Путина - РИА Новости, 10.08.2023

В Китае заявили о панике Зеленского после слов Путина

Читатели китайского издания "Гуанча" раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении противостоять России в Черном море. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T09:14

2023-08-10T09:14

2023-08-10T12:45

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

владимир зеленский

черное море

нато

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении противостоять России в Черном море. "Он паникует, это говорит о тактическом успехе России", — написал один из комментаторов. "Пусть вспомнит слова Путина про Черное и Азовское море", — поддержал другой. "Зеленский говорит не про свои цели, а про задачи НАТО", — отметил третий. "Он делает просто сумасшедшие заявления", — поделился мнением еще один пользователь. "Если вы не перестанете говорить, то останетесь без выхода к морю", — заключили читатели.Как отмечал Владимир Путин, по результатам спецоперации, Азовское море стало внутренним морем России. В Кремле также заявляли, что Черное море никогда не окажется в сфере влияния НАТО.

https://ria.ru/20230810/obstanovka-1888870793.html

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html

россия

черное море

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в мире, владимир путин, россия, владимир зеленский, черное море, нато