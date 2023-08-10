https://ria.ru/20230810/ucheniya-1889357810.html

В Белгородской области начали четвертый этап учений по ЧС

В Белгородской области начали четвертый этап учений по ЧС - РИА Новости, 10.08.2023

В Белгородской области начали четвертый этап учений по ЧС

Власти Белгородской области приступили к четвертому этапу учений, направленных на отработку действий по защите населения в рамках гражданской обороны и... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T18:34

2023-08-10T18:34

2023-08-10T18:34

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Власти Белгородской области приступили к четвертому этапу учений, направленных на отработку действий по защите населения в рамках гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, первый этап учений начался более полутора лет назад, в марте 2022 года. Была проведена подготовка к эвакуации отдельных приграничных сел, которые подвергались ежедневным обстрелам. По поручению главы региона плановые учения проводятся во всех районах и округах, особенно в приграничных. "Сегодня мы начинаем четвертый этап областных учений по отработке мероприятий по защите населения в рамках гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Главное в них – отработка слаженности действий всех структур, начиная с сотрудников силового блока – МЧС, Министерства обороны, МВД, Росгвардии и погранслужбы и заканчивая администрациями города, района и правительства региона", - написал Гладков.Он отметил, что уже определенный уровень взаимодействия есть, что было видно в ситуации в Шебекино. Однако, как уточнил Гладков, этого уровня недостаточно, учитывая напряженную обстановку вдоль границы. Хотя обстрелы стали значительно меньше по сравнению с периодом двухмесячной давности, ситуация может измениться в любой момент. "Было очень много моментов, которые показали разбалансировку по взаимодействию между органами государственной и муниципальной власти и силовыми структурами. Поэтому основная задача сейчас сделать разбор над ошибками", - заявил глава области. По данным пресс-службы областного правительства, первый этап, который длился с 20 апреля по 30 августа 2022 года, охватил все приграничные муниципалитеты. Второй этап, который проходил с 1 марта по 20 апреля 2023 года, и третий этап, с 17 мая по 28 июля 2023 года, включали все муниципальные образования области. Четвертый и последний этап, который пройдет с 10 августа по 30 сентября 2023 года, включает все муниципальные образования региона и оперативные службы.

https://ria.ru/20230601/mchs-1875558851.html

https://ria.ru/20230810/bespilotnik-1889268354.html

белгородская область

шебекино

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белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)