https://ria.ru/20230810/ubiystvo-1889281204.html
Стало известно, кто мог убить кандидата в президенты Эквадора
Стало известно, кто мог убить кандидата в президенты Эквадора - РИА Новости, 10.08.2023
Стало известно, кто мог убить кандидата в президенты Эквадора
Убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо могла совершить одна из крупных банд Los Lobos, заявившая об этом на видео, пишут колумбийские... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:18
2023-08-10T14:18
2023-08-10T16:14
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг — РИА Новости. Убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо могла совершить одна из крупных банд Los Lobos, заявившая об этом на видео, пишут колумбийские СМИ. На появившейся в Twitter видеозаписи несколько человек в черном с оружием в руках зачитывают обращение от своего лидера. В нем они говорят, что берут на себя ответственность за произошедшее накануне вечером, но напрямую убийство Вильявисенсьо не упоминают. Однако они заявляют, что будут действовать так же каждый раз, когда "коррумпированные политики, берущие деньги на предвыборные кампании, не исполняют обещаний". По информации новостного портала Primicias, Los Lobos — одна из крупнейших банд, орудующих в столице Эквадора. Она занимается наркоторговлей, убийствами и похищениями. Кандидата в президенты Эквадора от движения Construye Фернандо Вильявисенсьо застрелили на митинге в Кито вечером 9 августа. При этом пострадали еще девять человек. Известно, что Вильявисенсьо получал угрозы. Подозреваемый в нападении был ранен в перестрелке с сотрудниками службы безопасности и позже умер в больнице. По делу об убийстве политика задержаны шесть человек.
https://ria.ru/20230810/pokusheniya-1889244562.html
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эквадор, кито
Стало известно, кто мог убить кандидата в президенты Эквадора
Кандидата в президенты Эквадора Вильявисенсьо могла убить банда Los Lobos
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг — РИА Новости. Убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо могла совершить одна из крупных банд Los Lobos, заявившая об этом на видео, пишут колумбийские СМИ.
На появившейся в Twitter видеозаписи несколько человек в черном с оружием в руках зачитывают обращение от своего лидера.
Случаи покушений и убийств первых лиц государств и кандидатов в президенты
В нем они говорят, что берут на себя ответственность за произошедшее накануне вечером, но напрямую убийство Вильявисенсьо не упоминают. Однако они заявляют, что будут действовать так же каждый раз, когда "коррумпированные политики, берущие деньги на предвыборные кампании, не исполняют обещаний".
По информации новостного портала Primicias
, Los Lobos — одна из крупнейших банд, орудующих в столице Эквадора. Она занимается наркоторговлей, убийствами и похищениями.
Кандидата в президенты Эквадора от движения Construye Фернандо Вильявисенсьо застрелили на митинге в Кито
вечером 9 августа. При этом пострадали еще девять человек. Известно, что Вильявисенсьо получал угрозы. Подозреваемый в нападении был ранен в перестрелке с сотрудниками службы безопасности и позже умер в больнице. По делу об убийстве политика задержаны шесть человек.
Опубликовано видео убийства кандидата в президенты Эквадора