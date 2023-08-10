https://ria.ru/20230810/ubiystvo-1889281204.html

Стало известно, кто мог убить кандидата в президенты Эквадора

Стало известно, кто мог убить кандидата в президенты Эквадора - РИА Новости, 10.08.2023

Стало известно, кто мог убить кандидата в президенты Эквадора

Убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо могла совершить одна из крупных банд Los Lobos, заявившая об этом на видео, пишут колумбийские... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T14:18

2023-08-10T14:18

2023-08-10T16:14

эквадор

кито

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг — РИА Новости. Убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо могла совершить одна из крупных банд Los Lobos, заявившая об этом на видео, пишут колумбийские СМИ. На появившейся в Twitter видеозаписи несколько человек в черном с оружием в руках зачитывают обращение от своего лидера. В нем они говорят, что берут на себя ответственность за произошедшее накануне вечером, но напрямую убийство Вильявисенсьо не упоминают. Однако они заявляют, что будут действовать так же каждый раз, когда "коррумпированные политики, берущие деньги на предвыборные кампании, не исполняют обещаний". По информации новостного портала Primicias, Los Lobos — одна из крупнейших банд, орудующих в столице Эквадора. Она занимается наркоторговлей, убийствами и похищениями. Кандидата в президенты Эквадора от движения Construye Фернандо Вильявисенсьо застрелили на митинге в Кито вечером 9 августа. При этом пострадали еще девять человек. Известно, что Вильявисенсьо получал угрозы. Подозреваемый в нападении был ранен в перестрелке с сотрудниками службы безопасности и позже умер в больнице. По делу об убийстве политика задержаны шесть человек.

https://ria.ru/20230810/pokusheniya-1889244562.html

https://ria.ru/20230810/ekvador-1889213112.html

эквадор

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эквадор, кито