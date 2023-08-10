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Стало известно, кто мог убить кандидата в президенты Эквадора - РИА Новости, 10.08.2023
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14:18 10.08.2023 (обновлено: 16:14 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/ubiystvo-1889281204.html
Стало известно, кто мог убить кандидата в президенты Эквадора
Стало известно, кто мог убить кандидата в президенты Эквадора - РИА Новости, 10.08.2023
Стало известно, кто мог убить кандидата в президенты Эквадора
Убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо могла совершить одна из крупных банд Los Lobos, заявившая об этом на видео, пишут колумбийские... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:18
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эквадор
кито
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг — РИА Новости. Убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо могла совершить одна из крупных банд Los Lobos, заявившая об этом на видео, пишут колумбийские СМИ. На появившейся в Twitter видеозаписи несколько человек в черном с оружием в руках зачитывают обращение от своего лидера. В нем они говорят, что берут на себя ответственность за произошедшее накануне вечером, но напрямую убийство Вильявисенсьо не упоминают. Однако они заявляют, что будут действовать так же каждый раз, когда "коррумпированные политики, берущие деньги на предвыборные кампании, не исполняют обещаний". По информации новостного портала Primicias, Los Lobos — одна из крупнейших банд, орудующих в столице Эквадора. Она занимается наркоторговлей, убийствами и похищениями. Кандидата в президенты Эквадора от движения Construye Фернандо Вильявисенсьо застрелили на митинге в Кито вечером 9 августа. При этом пострадали еще девять человек. Известно, что Вильявисенсьо получал угрозы. Подозреваемый в нападении был ранен в перестрелке с сотрудниками службы безопасности и позже умер в больнице. По делу об убийстве политика задержаны шесть человек.
https://ria.ru/20230810/pokusheniya-1889244562.html
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эквадор, кито
Эквадор, Кито
Стало известно, кто мог убить кандидата в президенты Эквадора

Кандидата в президенты Эквадора Вильявисенсьо могла убить банда Los Lobos

© AP Photo / APIКандидат в президенты Фернандо Вильявисенсьо выступает во время предвыборного мероприятия в Кито
Кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсьо выступает во время предвыборного мероприятия в Кито - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / API
Кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсьо выступает во время предвыборного мероприятия в Кито
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг — РИА Новости. Убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо могла совершить одна из крупных банд Los Lobos, заявившая об этом на видео, пишут колумбийские СМИ.
На появившейся в Twitter видеозаписи несколько человек в черном с оружием в руках зачитывают обращение от своего лидера.
Госпиталь, куда был был доставлен кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио после нападения на него в Кито - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Случаи покушений и убийств первых лиц государств и кандидатов в президенты
12:07
В нем они говорят, что берут на себя ответственность за произошедшее накануне вечером, но напрямую убийство Вильявисенсьо не упоминают. Однако они заявляют, что будут действовать так же каждый раз, когда "коррумпированные политики, берущие деньги на предвыборные кампании, не исполняют обещаний".
По информации новостного портала Primicias, Los Lobos — одна из крупнейших банд, орудующих в столице Эквадора. Она занимается наркоторговлей, убийствами и похищениями.
Кандидата в президенты Эквадора от движения Construye Фернандо Вильявисенсьо застрелили на митинге в Кито вечером 9 августа. При этом пострадали еще девять человек. Известно, что Вильявисенсьо получал угрозы. Подозреваемый в нападении был ранен в перестрелке с сотрудниками службы безопасности и позже умер в больнице. По делу об убийстве политика задержаны шесть человек.
Полиция и работники службы экстренной помощи возле клиники, куда был доставлен кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсьо - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Опубликовано видео убийства кандидата в президенты Эквадора
09:53
 
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