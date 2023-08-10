https://ria.ru/20230810/trevoga-1889190138.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.08.2023
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Ровненской, Волынской, Тернопольской и Львовской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T03:59
2023-08-10T03:59
2023-08-10T03:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Ровненской, Волынской, Тернопольской и Львовской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах с 2.31 по 3.38 (совпадает с мск). Ранее тревога звучала в Киеве, а также Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины, но позже была отменена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230810/obstrely-1889187292.html
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в мире, украина, львовская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львовская область, Вооруженные силы РФ
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях на западе Украины объявили воздушную тревогу