https://ria.ru/20230810/toplivo-1889287363.html
В Крыму оценили ситуацию с топливом
В Крыму оценили ситуацию с топливом - РИА Новости, 10.08.2023
В Крыму оценили ситуацию с топливом
Ситуация с бензином и дизельным топливом в Крыму стабильная, при этом завоз нефтепродуктов в регион будет увеличен, сообщил в своем телеграм-канале глава... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:36
2023-08-10T14:36
2023-08-10T14:36
юрий гоцанюк
аи-95
аи-92
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Ситуация с бензином и дизельным топливом в Крыму стабильная, при этом завоз нефтепродуктов в регион будет увеличен, сообщил в своем телеграм-канале глава правительства республики Юрий Гоцанюк. "Республика Крым обеспечена горюче-смазочными материалами. В Крыму всё стабильно. Ситуация с топливом на контроле правительства республики. Будут увеличены поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95. Жители и гости республики на автозаправочных станциях смогут получить всё необходимое топливо", - написал Гоцанюк. Ранее он отмечал, что стратегических запасов топлива в Крыму более чем достаточно, жители республики могут быть спокойны. В Крыму периодически на некоторых АЗС нет в продаже отдельных видов топлива, отмечают жители в социальных сетях. Тотального дефицита топлива нет, его отсутствие на некоторых АЗС непродолжительно. Стоимость бензина и дизельного топлива существенно выросла за последний месяц. Цена литра бензина Аи-95 колеблется в пределах 61-66 рублей за литр. Дизельное топливо стоит 63-64 рубля за литр.
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юрий гоцанюк, аи-95, аи-92
Юрий Гоцанюк, АИ-95, АИ-92
В Крыму оценили ситуацию с топливом
Гоцанюк: поставки в Крым бензина Аи-92 и Аи-95, а также дизеля увеличат
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости.
Ситуация с бензином и дизельным топливом в Крыму стабильная, при этом завоз нефтепродуктов в регион будет увеличен, сообщил в своем телеграм-канале
глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
"Республика Крым обеспечена горюче-смазочными материалами. В Крыму всё стабильно. Ситуация с топливом на контроле правительства республики. Будут увеличены поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95. Жители и гости республики на автозаправочных станциях смогут получить всё необходимое топливо", - написал Гоцанюк.
Ранее он отмечал, что стратегических запасов топлива в Крыму более чем достаточно, жители республики могут быть спокойны.
В Крыму периодически на некоторых АЗС нет в продаже отдельных видов топлива, отмечают жители в социальных сетях. Тотального дефицита топлива нет, его отсутствие на некоторых АЗС непродолжительно. Стоимость бензина и дизельного топлива существенно выросла за последний месяц. Цена литра бензина Аи-95 колеблется в пределах 61-66 рублей за литр. Дизельное топливо стоит 63-64 рубля за литр.
Минэнерго России назвало рост цены топлива на заправках временным