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На Донецком направлении российские военные отразили 17 атак ВСУ

На Донецком направлении российские военные отразили 17 атак ВСУ - РИА Новости, 10.08.2023

На Донецком направлении российские военные отразили 17 атак ВСУ

Подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ на Донецком направлении отразили 17 атак войск Украины, потери противника за сутки превысили 290 военнослужащих, сообщили... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:14

2023-08-10T13:14

2023-08-10T15:06

специальная военная операция на украине

артемовск

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ на Донецком направлении отразили 17 атак войск Украины, потери противника за сутки превысили 290 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ в сводке.По данным министерства, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 17 атак штурмовых групп Украины в районах Белогоровки, Новомихайловки и Артемовска ДНР."За сутки противник потерял на данном направлении свыше 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки - "Krab" польского производства и "Акация", артиллерийскую систему М777 производства США, а также две гаубицы Д-20", - сказали в ведомстве.

артемовск

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

артемовск, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика