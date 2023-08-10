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На Донецком направлении российские военные отразили 17 атак ВСУ - РИА Новости, 10.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 10.08.2023 (обновлено: 15:06 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889263056.html
На Донецком направлении российские военные отразили 17 атак ВСУ
На Донецком направлении российские военные отразили 17 атак ВСУ - РИА Новости, 10.08.2023
На Донецком направлении российские военные отразили 17 атак ВСУ
Подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ на Донецком направлении отразили 17 атак войск Украины, потери противника за сутки превысили 290 военнослужащих, сообщили... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:14
2023-08-10T15:06
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ на Донецком направлении отразили 17 атак войск Украины, потери противника за сутки превысили 290 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ в сводке.По данным министерства, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 17 атак штурмовых групп Украины в районах Белогоровки, Новомихайловки и Артемовска ДНР."За сутки противник потерял на данном направлении свыше 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки - "Krab" польского производства и "Акация", артиллерийскую систему М777 производства США, а также две гаубицы Д-20", - сказали в ведомстве.
артемовск
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артемовск, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
На Донецком направлении российские военные отразили 17 атак ВСУ

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении свыше 290 человек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ на Донецком направлении отразили 17 атак войск Украины, потери противника за сутки превысили 290 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ в сводке.
По данным министерства, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 17 атак штурмовых групп Украины в районах Белогоровки, Новомихайловки и Артемовска ДНР.
«
"За сутки противник потерял на данном направлении свыше 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки - "Krab" польского производства и "Акация", артиллерийскую систему М777 производства США, а также две гаубицы Д-20", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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