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На Донецком направлении российские военные отразили 17 атак ВСУ
На Донецком направлении российские военные отразили 17 атак ВСУ - РИА Новости, 10.08.2023
На Донецком направлении российские военные отразили 17 атак ВСУ
Подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ на Донецком направлении отразили 17 атак войск Украины, потери противника за сутки превысили 290 военнослужащих, сообщили... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:14
2023-08-10T13:14
2023-08-10T15:06
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ на Донецком направлении отразили 17 атак войск Украины, потери противника за сутки превысили 290 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ в сводке.По данным министерства, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 17 атак штурмовых групп Украины в районах Белогоровки, Новомихайловки и Артемовска ДНР."За сутки противник потерял на данном направлении свыше 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки - "Krab" польского производства и "Акация", артиллерийскую систему М777 производства США, а также две гаубицы Д-20", - сказали в ведомстве.
артемовск
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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артемовск, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
На Донецком направлении российские военные отразили 17 атак ВСУ
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении свыше 290 человек