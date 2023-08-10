https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889184736.html

В "Ахмате" рассказали, сколько ВСУ потеряли техники с Запада

В "Ахмате" рассказали, сколько ВСУ потеряли техники с Запада - РИА Новости, 10.08.2023

В "Ахмате" рассказали, сколько ВСУ потеряли техники с Запада

ВСУ лишились уже более 30 процентов военной техники, поставленной Западом, заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T01:00

2023-08-10T01:00

2023-08-10T02:21

специальная военная операция на украине

апты алаудинов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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ГРОЗНЫЙ, 10 авг — РИА Новости. ВСУ лишились уже более 30 процентов военной техники, поставленной Западом, заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооруженных сил России Апты Алаудинов в Telegram-канале."Более 30 процентов военной техники, предоставленной Западом, ВСУ уже потеряли. Подавляющая часть оставшейся техники находится в режиме "латания дыр". Вместе с этой техникой в ходе последних наступательных действий враг потерял кадры, которые были лучше всех подготовлены", — написал Алаудинов.Он отметил, что "противник несет потери по всему периметру". По словам командира спецназа, утеряна и большая часть офицерского состава младшего звена, которая должна была проводить наступательные операции на передовой, а из остатков формируют новые подразделения. Но для их подготовки к ведению боевых действий у Киева нет времени, уверен Алаудинов."Мы все контролируем. Разведка все фиксирует. Информация поступает стабильно. Поэтому мы полностью готовы к очередному контрнаступлению. Хоронить их заранее, как это делает противник по отношению к нам, мы не будем. Мы знаем о планах врага, и мы будем доделывать свою работу", — добавил командир "Ахмата".Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20230809/vsu-1889169010.html

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апты алаудинов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность