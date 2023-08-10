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Спасатели перевезли 110 человек через реку в Приморье во время ливня - РИА Новости, 10.08.2023
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21:14 10.08.2023 (обновлено: 21:15 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/spasateli-1889385583.html
Спасатели перевезли 110 человек через реку в Приморье во время ливня
Спасатели перевезли 110 человек через реку в Приморье во время ливня - РИА Новости, 10.08.2023
Спасатели перевезли 110 человек через реку в Приморье во время ливня
Спасатели перевезли 110 человек через реку Большая Уссурка в Приморье, где ливни нарушили проезд, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства по... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T21:14
2023-08-10T21:15
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 10 авг - РИА Новости. Спасатели перевезли 110 человек через реку Большая Уссурка в Приморье, где ливни нарушили проезд, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства по делам ГО и ЧС. "Спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы (ПКПСС) продолжали осуществлять лодочную переправу на реке Большая Уссурка из Новопокровки в Новокрещенку и обратно...Всего перевезли 110 человек. Также доставили гуманитарную помощь в Новокрещенку для посёлка Саровка (один из двух населенных пунктов, отрезанных от транспортного сообщения ливнями - ред.)", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что на переправе задействованы пять спасателей, "Камаз", надувная лодка "Солар 420". С начала августа в Приморье неоднократно объявляли штормовое предупреждение из-за сильных осадков в разных частях региона. Штормовое предупреждение в регионе действует и в четверг. К утру четверга без транспортного сообщения оставались пять населенных пунктов, вечером того же дня проезда не было к двум селам из-за ливней, рассказали РИА Новости в краевом министерстве по делам ГО и ЧС.
https://ria.ru/20230806/ekaterinburg-1888433922.html
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происшествия
Происшествия
Спасатели перевезли 110 человек через реку в Приморье во время ливня

Спасатели перевезли 110 человек через реку Большая Уссурка в Приморье в ливень

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПолицейский катер на реке
Полицейский катер на реке - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Полицейский катер на реке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 авг - РИА Новости. Спасатели перевезли 110 человек через реку Большая Уссурка в Приморье, где ливни нарушили проезд, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства по делам ГО и ЧС.
"Спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы (ПКПСС) продолжали осуществлять лодочную переправу на реке Большая Уссурка из Новопокровки в Новокрещенку и обратно...Всего перевезли 110 человек. Также доставили гуманитарную помощь в Новокрещенку для посёлка Саровка (один из двух населенных пунктов, отрезанных от транспортного сообщения ливнями - ред.)", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что на переправе задействованы пять спасателей, "Камаз", надувная лодка "Солар 420".
С начала августа в Приморье неоднократно объявляли штормовое предупреждение из-за сильных осадков в разных частях региона. Штормовое предупреждение в регионе действует и в четверг. К утру четверга без транспортного сообщения оставались пять населенных пунктов, вечером того же дня проезда не было к двум селам из-за ливней, рассказали РИА Новости в краевом министерстве по делам ГО и ЧС.
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