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Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов мехбригады ВСУ

Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов мехбригады ВСУ - РИА Новости, 10.08.2023

Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов мехбригады ВСУ

Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 28-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:28

2023-08-10T13:28

2023-08-10T15:04

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 28-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке. "В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, в районах населенных пунктов Торское и Авдеевка (ДНР) поражены два пункта управления 63-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, отмечает МО РФ.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)