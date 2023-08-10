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Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов мехбригады ВСУ
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов мехбригады ВСУ - РИА Новости, 10.08.2023
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов мехбригады ВСУ
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 28-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:28
2023-08-10T13:28
2023-08-10T15:04
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов 28-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке. "В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, в районах населенных пунктов Торское и Авдеевка (ДНР) поражены два пункта управления 63-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, отмечает МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов мехбригады ВСУ
ВС России уничтожили в ДНР склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ