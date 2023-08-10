Рейтинг@Mail.ru
Киев и Вашингтон обсудили ситуацию на фронте, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 10.08.2023 (обновлено: 16:39 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/situatsiya-1889327061.html
Киев и Вашингтон обсудили ситуацию на фронте, заявили в офисе Зеленского
Киев и Вашингтон обсудили ситуацию на фронте, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 10.08.2023
Киев и Вашингтон обсудили ситуацию на фронте, заявили в офисе Зеленского
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в четверг в своем телеграм-канале, что украинская сторона обсудила с военно-политическим руководством США... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:37
2023-08-10T16:39
сша
андрей ермак
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
владимир зеленский
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155664/90/1556649072_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c398e30049e994d2542424c175c2ba48.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в четверг в своем телеграм-канале, что украинская сторона обсудила с военно-политическим руководством США ситуацию на фронте и ситуацию в сфере оборонной поддержки. По его словам, от Киева во встрече приняли участие его заместитель Роман Машовец, министр обороны Алексей Резников, его первый заместитель Александр Павлюк, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, командующие оперативно-стратегическими группировками войск (ОСГВ) "Хортица", "Восток", "Таврия", начальник главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, командующий Национальной гвардией Александр Пивненко, глава госпогранслужбы страны Сергей Дейнеко. От американской стороны в онлайн-встрече приняли участие советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. "В офисе (Зеленского - ред.) состоялась встреча в формате видеоконференции представителей военно-политического руководства Украины и США, посвященная ситуации на фронте и оборонному сотрудничеству", - написал Ермак. По его словам, Залужный и командующие ОСГВ ознакомили американскую сторону с текущей ситуацией на фронте, было акцентировано внимание на ключевых потребностях сил обороны, а также необходимости усиления защиты городов и инфраструктуры от атак. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь - на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы.
https://ria.ru/20230809/ukraina-1889107834.html
https://ria.ru/20230810/privetstvie-1889197044.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155664/90/1556649072_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_9db69f3ff52ce3e0836594ab302001b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, андрей ермак, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, владимир зеленский, в мире
США, Андрей Ермак, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, В мире
Киев и Вашингтон обсудили ситуацию на фронте, заявили в офисе Зеленского

Ермак: военно-политическое руководство Украины и США обсудили ситуацию на фронте

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание администрации президента Украины
Здание администрации президента Украины - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание администрации президента Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в четверг в своем телеграм-канале, что украинская сторона обсудила с военно-политическим руководством США ситуацию на фронте и ситуацию в сфере оборонной поддержки.
По его словам, от Киева во встрече приняли участие его заместитель Роман Машовец, министр обороны Алексей Резников, его первый заместитель Александр Павлюк, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, командующие оперативно-стратегическими группировками войск (ОСГВ) "Хортица", "Восток", "Таврия", начальник главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, командующий Национальной гвардией Александр Пивненко, глава госпогранслужбы страны Сергей Дейнеко. От американской стороны в онлайн-встрече приняли участие советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Решение Байдена по Украине вызвало панику в конгрессе США
Вчера, 15:55
"В офисе (Зеленского - ред.) состоялась встреча в формате видеоконференции представителей военно-политического руководства Украины и США, посвященная ситуации на фронте и оборонному сотрудничеству", - написал Ермак. По его словам, Залужный и командующие ОСГВ ознакомили американскую сторону с текущей ситуацией на фронте, было акцентировано внимание на ключевых потребностях сил обороны, а также необходимости усиления защиты городов и инфраструктуры от атак.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь - на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы.
Бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
"Вы позорите форму". В США отставного адмирала осудили за слова об Украине
07:11
 
СШААндрей ЕрмакУкраинаВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала