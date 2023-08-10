https://ria.ru/20230810/situatsiya-1889327061.html

Киев и Вашингтон обсудили ситуацию на фронте, заявили в офисе Зеленского

Киев и Вашингтон обсудили ситуацию на фронте, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 10.08.2023

Киев и Вашингтон обсудили ситуацию на фронте, заявили в офисе Зеленского

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в четверг в своем телеграм-канале, что украинская сторона обсудила с военно-политическим руководством США... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T16:37

2023-08-10T16:37

2023-08-10T16:39

сша

андрей ермак

украина

валерий залужный

вооруженные силы украины

владимир зеленский

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155664/90/1556649072_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c398e30049e994d2542424c175c2ba48.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в четверг в своем телеграм-канале, что украинская сторона обсудила с военно-политическим руководством США ситуацию на фронте и ситуацию в сфере оборонной поддержки. По его словам, от Киева во встрече приняли участие его заместитель Роман Машовец, министр обороны Алексей Резников, его первый заместитель Александр Павлюк, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, командующие оперативно-стратегическими группировками войск (ОСГВ) "Хортица", "Восток", "Таврия", начальник главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, командующий Национальной гвардией Александр Пивненко, глава госпогранслужбы страны Сергей Дейнеко. От американской стороны в онлайн-встрече приняли участие советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. "В офисе (Зеленского - ред.) состоялась встреча в формате видеоконференции представителей военно-политического руководства Украины и США, посвященная ситуации на фронте и оборонному сотрудничеству", - написал Ермак. По его словам, Залужный и командующие ОСГВ ознакомили американскую сторону с текущей ситуацией на фронте, было акцентировано внимание на ключевых потребностях сил обороны, а также необходимости усиления защиты городов и инфраструктуры от атак. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь - на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы.

https://ria.ru/20230809/ukraina-1889107834.html

https://ria.ru/20230810/privetstvie-1889197044.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, андрей ермак, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, владимир зеленский, в мире