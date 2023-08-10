https://ria.ru/20230810/schelkovo-1889266903.html
Житель Щелкова Валерий Налетов посмертно награжден Орденом Мужества
Житель Щелкова Валерий Налетов посмертно награжден Орденом Мужества - РИА Новости, 10.08.2023
Житель Щелкова Валерий Налетов посмертно награжден Орденом Мужества
Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков вручил матери лейтенанта Валерия Налётова Орден Мужества, которым ее сын награжден посмертно указом президента... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:22
2023-08-10T13:22
2023-08-10T13:22
щелково
сво
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков вручил матери лейтенанта Валерия Налётова Орден Мужества, которым ее сын награжден посмертно указом президента России, сообщает пресс-служба администрации округа. Командир взвода мотострелкового батальона, лейтенант Валерий Михайлович Налётов героически погиб на территории ЛНР в ходе проведения специальной военной операции. "Для нас это огромная потеря, но в то же время гордость за настоящих мужиков - патриотов, готовых сражаться за вечные ценности, свободу, будущее детей. Валерий Налётов был именно таким. Семье поможем в решении любых вопросов. Мы всегда рядом", - сказал Булгаков на церемонии. Татьяна Юрьевна Налётова растила сына одна и воспитала настоящего патриота своей страны, готового без колебаний встать на защиту Родины.
https://ria.ru/20230418/schelkovo-1866008061.html
щелково
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
щелково, сво
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости
. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков вручил матери лейтенанта Валерия Налётова Орден Мужества, которым ее сын награжден посмертно указом президента России
, сообщает пресс-служба администрации округа.
Командир взвода мотострелкового батальона, лейтенант Валерий Михайлович Налётов героически погиб на территории ЛНР
в ходе проведения специальной военной операции.
Щелковский депутат отправился добровольцем в зону СВО
"Для нас это огромная потеря, но в то же время гордость за настоящих мужиков - патриотов, готовых сражаться за вечные ценности, свободу, будущее детей. Валерий Налётов был именно таким. Семье поможем в решении любых вопросов. Мы всегда рядом", - сказал Булгаков на церемонии.
Татьяна Юрьевна Налётова растила сына одна и воспитала настоящего патриота своей страны, готового без колебаний встать на защиту Родины.