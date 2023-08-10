Во Внуково и Домодедово десять самолетов ушли на запасные аэродромы
Росавиация: 10 самолетов не смогли приземлиться ночью во Внуково и Домодедово
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе над международным аэропортом Внуково
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Десять самолетов ушли на запасные аэродромы в связи с ограничениями на прием рейсов во Внуково и Домодедово, сообщила Росавиация в Telegram-канале.
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"Сегодня утром, 10 августа 2023 года, в период временного ограничения на прием и отправку рейсов из аэропортов Внуково и Домодедово экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. <...> В связи с ограничениями на запасных аэродромах приземлились десять самолетов", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, экипажи еще шести самолетов в полете пересчитали маршруты движения, и благодаря достаточному запасу топлива по согласованию с диспетчерскими службами после отмены ограничений на использование воздушного пространства лайнеры приземлились в аэропортах назначения.
Московские аэропорты Внуково и Домодедово в ночь на четверг вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, которые действовали до 05:25 мск. Ранее Минобороны России сообщило, что ночью над Севастополем, Малоярославским районом Калужской области и Одинцовским районом Подмосковья пресечены попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотниками, пострадавших и разрушений нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что сбиты два летевших в сторону столицы беспилотника: один в Калужской области, второй в районе ЦКАД.