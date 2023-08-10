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Во Внуково и Домодедово десять самолетов ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 10.08.2023
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12:55 10.08.2023 (обновлено: 15:44 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/samolety-1889256992.html
Во Внуково и Домодедово десять самолетов ушли на запасные аэродромы
Во Внуково и Домодедово десять самолетов ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 10.08.2023
Во Внуково и Домодедово десять самолетов ушли на запасные аэродромы
Десять самолетов ушли на запасные аэродромы в связи с ограничениями на прием рейсов во Внуково и Домодедово, сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T12:55
2023-08-10T15:44
общество
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
калужская область
севастополь
москва
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Десять самолетов ушли на запасные аэродромы в связи с ограничениями на прием рейсов во Внуково и Домодедово, сообщила Росавиация в Telegram-канале. &quot;Сегодня утром, 10 августа 2023 года, в период временного ограничения на прием и отправку рейсов из аэропортов Внуково и Домодедово экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. &lt;...&gt; В связи с ограничениями на запасных аэродромах приземлились десять самолетов&quot;, — говорится в сообщении ведомства.Кроме того, экипажи еще шести самолетов в полете пересчитали маршруты движения, и благодаря достаточному запасу топлива по согласованию с диспетчерскими службами после отмены ограничений на использование воздушного пространства лайнеры приземлились в аэропортах назначения. Московские аэропорты Внуково и Домодедово в ночь на четверг вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, которые действовали до 05:25 мск. Ранее Минобороны России сообщило, что ночью над Севастополем, Малоярославским районом Калужской области и Одинцовским районом Подмосковья пресечены попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотниками, пострадавших и разрушений нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что сбиты два летевших в сторону столицы беспилотника: один в Калужской области, второй в районе ЦКАД.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
калужская область
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общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), калужская область, севастополь, москва, внуково (аэропорт)
Общество, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Калужская область, Севастополь, Москва, Внуково (аэропорт)
Во Внуково и Домодедово десять самолетов ушли на запасные аэродромы

Росавиация: 10 самолетов не смогли приземлиться ночью во Внуково и Домодедово

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе над международным аэропортом Внуково
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе над международным аэропортом Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Десять самолетов ушли на запасные аэродромы в связи с ограничениями на прием рейсов во Внуково и Домодедово, сообщила Росавиация в Telegram-канале.
«

"Сегодня утром, 10 августа 2023 года, в период временного ограничения на прием и отправку рейсов из аэропортов Внуково и Домодедово экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. <...> В связи с ограничениями на запасных аэродромах приземлились десять самолетов", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, экипажи еще шести самолетов в полете пересчитали маршруты движения, и благодаря достаточному запасу топлива по согласованию с диспетчерскими службами после отмены ограничений на использование воздушного пространства лайнеры приземлились в аэропортах назначения.
Московские аэропорты Внуково и Домодедово в ночь на четверг вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, которые действовали до 05:25 мск. Ранее Минобороны России сообщило, что ночью над Севастополем, Малоярославским районом Калужской области и Одинцовским районом Подмосковья пресечены попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотниками, пострадавших и разрушений нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что сбиты два летевших в сторону столицы беспилотника: один в Калужской области, второй в районе ЦКАД.
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ОбществоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)Калужская областьСевастопольМоскваВнуково (аэропорт)
 
 
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