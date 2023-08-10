https://ria.ru/20230810/samolety-1889256992.html

Во Внуково и Домодедово десять самолетов ушли на запасные аэродромы

Во Внуково и Домодедово десять самолетов ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 10.08.2023

Во Внуково и Домодедово десять самолетов ушли на запасные аэродромы

Десять самолетов ушли на запасные аэродромы в связи с ограничениями на прием рейсов во Внуково и Домодедово, сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T12:55

2023-08-10T12:55

2023-08-10T15:44

общество

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

домодедово (аэропорт)

калужская область

севастополь

москва

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Десять самолетов ушли на запасные аэродромы в связи с ограничениями на прием рейсов во Внуково и Домодедово, сообщила Росавиация в Telegram-канале. "Сегодня утром, 10 августа 2023 года, в период временного ограничения на прием и отправку рейсов из аэропортов Внуково и Домодедово экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. <...> В связи с ограничениями на запасных аэродромах приземлились десять самолетов", — говорится в сообщении ведомства.Кроме того, экипажи еще шести самолетов в полете пересчитали маршруты движения, и благодаря достаточному запасу топлива по согласованию с диспетчерскими службами после отмены ограничений на использование воздушного пространства лайнеры приземлились в аэропортах назначения. Московские аэропорты Внуково и Домодедово в ночь на четверг вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, которые действовали до 05:25 мск. Ранее Минобороны России сообщило, что ночью над Севастополем, Малоярославским районом Калужской области и Одинцовским районом Подмосковья пресечены попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотниками, пострадавших и разрушений нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что сбиты два летевших в сторону столицы беспилотника: один в Калужской области, второй в районе ЦКАД.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

калужская область

севастополь

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), калужская область, севастополь, москва, внуково (аэропорт)