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Сотрудники Россельхознадзора передали бойцам СВО стройматериалы и продукты - РИА Новости, 10.08.2023
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Надежные люди
 
21:47 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/rosselkhoznadzor-1889388451.html
Сотрудники Россельхознадзора передали бойцам СВО стройматериалы и продукты
Сотрудники Россельхознадзора передали бойцам СВО стройматериалы и продукты - РИА Новости, 10.08.2023
Сотрудники Россельхознадзора передали бойцам СВО стройматериалы и продукты
Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям передали бойцам спецоперации продукты питания, строительные материалы,... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T21:47
2023-08-10T21:47
надежные люди
калужская область
брянская область
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям передали бойцам спецоперации продукты питания, строительные материалы, средства личной гигиены и посылки для полевого госпиталя, сообщается в телеграм-канале межрегионального управления Россельхознадзора. "Состоялась очередная поездка сотрудников управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям к нашим подшефным защитникам Родины. На позиции доставили продукты питания: овощи и фрукты, мясную продукцию, хлебобулочные изделия, напитки и сладости. Бойцам также передали средства личной гигиены", – говорится в сообщении. Отмечается, что Россельхознадзором были закуплены и доставлены строительные материалы для обустройства новых оборонительных позиций в Брянской области. Также военнослужащим передали посылки для полевого госпиталя и 76 подушек, которые сотрудницы ведомства изготовили собственноручно.
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калужская область
брянская область
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калужская область, брянская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Надежные люди, Калужская область, Брянская область, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Сотрудники Россельхознадзора передали бойцам СВО стройматериалы и продукты

Сотрудники Россельхознадзора передали бойцам СВО стройматериалы и продукты

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкРабочие разгружают гуманитарную помощь
Рабочие разгружают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости /
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Рабочие разгружают гуманитарную помощь. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям передали бойцам спецоперации продукты питания, строительные материалы, средства личной гигиены и посылки для полевого госпиталя, сообщается в телеграм-канале межрегионального управления Россельхознадзора.
«
"Состоялась очередная поездка сотрудников управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям к нашим подшефным защитникам Родины. На позиции доставили продукты питания: овощи и фрукты, мясную продукцию, хлебобулочные изделия, напитки и сладости. Бойцам также передали средства личной гигиены", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Россельхознадзором были закуплены и доставлены строительные материалы для обустройства новых оборонительных позиций в Брянской области. Также военнослужащим передали посылки для полевого госпиталя и 76 подушек, которые сотрудницы ведомства изготовили собственноручно.
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Надежные людиКалужская областьБрянская областьФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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