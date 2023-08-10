https://ria.ru/20230810/rosselkhoznadzor-1889388451.html

Сотрудники Россельхознадзора передали бойцам СВО стройматериалы и продукты

Сотрудники Россельхознадзора передали бойцам СВО стройматериалы и продукты - РИА Новости, 10.08.2023

Сотрудники Россельхознадзора передали бойцам СВО стройматериалы и продукты

Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям передали бойцам спецоперации продукты питания, строительные материалы,... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T21:47

2023-08-10T21:47

2023-08-10T21:47

надежные люди

калужская область

брянская область

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям передали бойцам спецоперации продукты питания, строительные материалы, средства личной гигиены и посылки для полевого госпиталя, сообщается в телеграм-канале межрегионального управления Россельхознадзора. "Состоялась очередная поездка сотрудников управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям к нашим подшефным защитникам Родины. На позиции доставили продукты питания: овощи и фрукты, мясную продукцию, хлебобулочные изделия, напитки и сладости. Бойцам также передали средства личной гигиены", – говорится в сообщении. Отмечается, что Россельхознадзором были закуплены и доставлены строительные материалы для обустройства новых оборонительных позиций в Брянской области. Также военнослужащим передали посылки для полевого госпиталя и 76 подушек, которые сотрудницы ведомства изготовили собственноручно.

https://ria.ru/20230810/sapery-1889102572.html

калужская область

брянская область

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калужская область, брянская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)