https://ria.ru/20230810/roditeli-1889331549.html

В России снизилось число случаев лишения родительских прав

В России снизилось число случаев лишения родительских прав - РИА Новости, 10.08.2023

В России снизилось число случаев лишения родительских прав

Количество родителей, ограниченных или лишенных родительских прав, уменьшилось в России за последние 5 лет, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T16:53

2023-08-10T16:53

2023-08-10T16:53

россия

общество

мария львова-белова

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Количество родителей, ограниченных или лишенных родительских прав, уменьшилось в России за последние 5 лет, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. "Ежегодно количество родителей, ограничиваемых в родительских правах и лишенных их, уменьшается. За последние пять лет снижение – примерно на 7%. Меняется и соотношение между лишенными и ограниченными в правах в сторону увеличения доли вторых", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что Львова-Белова уделяет особое внимание профилактической работе с семьями, чтобы сохранить ребенку родную семью. Ранее по инициативе аппарата омбудсмена по правам ребенка прошел круглый стол на тему "Право ребенка жить и воспитываться в семье. Вопросы отмены ограничения и восстановления родительских прав".

https://ria.ru/20230809/priangare-1889105002.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, мария львова-белова