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В России снизилось число случаев лишения родительских прав - РИА Новости, 10.08.2023
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16:53 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/roditeli-1889331549.html
В России снизилось число случаев лишения родительских прав
В России снизилось число случаев лишения родительских прав - РИА Новости, 10.08.2023
В России снизилось число случаев лишения родительских прав
Количество родителей, ограниченных или лишенных родительских прав, уменьшилось в России за последние 5 лет, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:53
2023-08-10T16:53
россия
общество
мария львова-белова
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Количество родителей, ограниченных или лишенных родительских прав, уменьшилось в России за последние 5 лет, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. "Ежегодно количество родителей, ограничиваемых в родительских правах и лишенных их, уменьшается. За последние пять лет снижение – примерно на 7%. Меняется и соотношение между лишенными и ограниченными в правах в сторону увеличения доли вторых", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что Львова-Белова уделяет особое внимание профилактической работе с семьями, чтобы сохранить ребенку родную семью. Ранее по инициативе аппарата омбудсмена по правам ребенка прошел круглый стол на тему "Право ребенка жить и воспитываться в семье. Вопросы отмены ограничения и восстановления родительских прав".
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россия, общество, мария львова-белова
Россия, Общество, Мария Львова-Белова
В России снизилось число случаев лишения родительских прав

В России за пять лет снизилось число случаев лишения родительских прав

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПрохожие переходят улицу в Москве по пешеходному переходу
Прохожие переходят улицу в Москве по пешеходному переходу - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Прохожие переходят улицу в Москве по пешеходному переходу. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Количество родителей, ограниченных или лишенных родительских прав, уменьшилось в России за последние 5 лет, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
"Ежегодно количество родителей, ограничиваемых в родительских правах и лишенных их, уменьшается. За последние пять лет снижение – примерно на 7%. Меняется и соотношение между лишенными и ограниченными в правах в сторону увеличения доли вторых", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что Львова-Белова уделяет особое внимание профилактической работе с семьями, чтобы сохранить ребенку родную семью.
Ранее по инициативе аппарата омбудсмена по правам ребенка прошел круглый стол на тему "Право ребенка жить и воспитываться в семье. Вопросы отмены ограничения и восстановления родительских прав".
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