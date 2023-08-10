https://ria.ru/20230810/roditeli-1889331549.html
В России снизилось число случаев лишения родительских прав
В России снизилось число случаев лишения родительских прав - РИА Новости, 10.08.2023
В России снизилось число случаев лишения родительских прав
Количество родителей, ограниченных или лишенных родительских прав, уменьшилось в России за последние 5 лет, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:53
2023-08-10T16:53
2023-08-10T16:53
россия
общество
мария львова-белова
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Количество родителей, ограниченных или лишенных родительских прав, уменьшилось в России за последние 5 лет, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. "Ежегодно количество родителей, ограничиваемых в родительских правах и лишенных их, уменьшается. За последние пять лет снижение – примерно на 7%. Меняется и соотношение между лишенными и ограниченными в правах в сторону увеличения доли вторых", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что Львова-Белова уделяет особое внимание профилактической работе с семьями, чтобы сохранить ребенку родную семью. Ранее по инициативе аппарата омбудсмена по правам ребенка прошел круглый стол на тему "Право ребенка жить и воспитываться в семье. Вопросы отмены ограничения и восстановления родительских прав".
https://ria.ru/20230809/priangare-1889105002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, мария львова-белова
Россия, Общество, Мария Львова-Белова
В России снизилось число случаев лишения родительских прав
В России за пять лет снизилось число случаев лишения родительских прав
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Количество родителей, ограниченных или лишенных родительских прав, уменьшилось в России за последние 5 лет, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
"Ежегодно количество родителей, ограничиваемых в родительских правах и лишенных их, уменьшается. За последние пять лет снижение – примерно на 7%. Меняется и соотношение между лишенными и ограниченными в правах в сторону увеличения доли вторых", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что Львова-Белова уделяет особое внимание профилактической работе с семьями, чтобы сохранить ребенку родную семью.
Ранее по инициативе аппарата омбудсмена по правам ребенка прошел круглый стол на тему "Право ребенка жить и воспитываться в семье. Вопросы отмены ограничения и восстановления родительских прав".
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