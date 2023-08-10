https://ria.ru/20230810/rets-1889348108.html
Производители АПК провели более 120 встреч на Vietfood & Beverage 2023
Производители АПК провели более 120 встреч на Vietfood & Beverage 2023 - РИА Новости, 10.08.2023
Производители АПК провели более 120 встреч на Vietfood & Beverage 2023
Российские агропроизводители провели более 120 встреч в первый день выставки Vietfood & Beverage 2023, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T18:07
2023-08-10T18:07
2023-08-10T18:07
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские агропроизводители провели более 120 встреч в первый день выставки Vietfood & Beverage 2023, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Российские экспортеры провели более 120 деловых встреч в первый день выставки Vietfood & Beverage 2023, в том числе с такими крупными вьетнамскими компаниями, как Vinsarf, Lotte Market, WinCommerce, Good Food Russia, Interflour Group, Le Gourmet", - говорится в сообщении.По итогам переговоров с зарубежными партнерами российский производитель морепродуктов будет расширять свое присутствие на рынке Вьетнама – подписано соглашение с одним из крупных дистрибьютеров о поставках натуральной и имитированной икры на сумму 25 миллионов рублей.Компания по выпуску БАД и фруктовых пюре достигла предварительных договоренностей о поставке первой партии продукции детского питания в торговые точки Сайгона и нашла вьетнамских представителей для реализации товара.27-я Международная выставка продуктов питания и напитков открылась 10 августа 2023 года в Хошимине, в ней на национальной экспозиции Made in Russia, которую организует РЭЦ, свою продукцию представляют 13 российских агропромышленных предприятий.С первого дня Vietfood & Beverage 2023 российский стенд вызывает большой интерес у официальных представителей организаций Вьетнама. Экспозицию Made in Russia посетили заместитель директора Департамента промышленности и торговли города Хошимина г-жа Нгуен Тхи Ким Нгок (Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc), начальник отдела Городского управления безопасности пищевых продуктов Хошимина г-жа Фам Кхан Фонг Лан (Bà Phạm Khánh Phong Lan), директор Центра содействия торговле и инвестициям Хошимина г-н Чан Фу Лу (Ông Trần Phú Lữ), председатель Ассоциации городских предпринимателей Хошимина г-н Нгуен Нгок Хоа (Ông Nguyễn Ngọc Hòa), президент Вьетнамского бизнес-клуба г-н Фан Лиен (Ông Phan Liên).Участники экспозиции Made in Russia на площади более 340 квадратных метров представляют соусы, специи и приправы, икру, соки, овощные консервы, шоколад и конфеты, мясо, сыры, фруктово-ягодные пюре, паштеты, напитки и другие продукты питания российского производства.Международная выставка Vietfood & Beverage 2023 проходит с 10 по 12 августа на площадке Saigon Exhibition & Convention Center. Выставка объединяет экспонентов из 20 стран, которые представляют товары в разделах: продукты питания, сельскохозяйственная продукция, морские продукты, напитки, диетические и фармацевтические продукты питания, материалы и ингредиенты. Мероприятие проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Вьетнама, Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама, а также организаций по стимулированию внутренней и внешней торговли.
https://ria.ru/20230810/rets-1889298163.html
https://ria.ru/20230810/rets-1889262740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские агропроизводители провели более 120 встреч в первый день выставки Vietfood & Beverage 2023, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Российские экспортеры провели более 120 деловых встреч в первый день выставки Vietfood & Beverage 2023, в том числе с такими крупными вьетнамскими компаниями, как Vinsarf, Lotte Market, WinCommerce, Good Food Russia, Interflour Group, Le Gourmet", - говорится в сообщении.
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По итогам переговоров с зарубежными партнерами российский производитель морепродуктов будет расширять свое присутствие на рынке Вьетнама
– подписано соглашение с одним из крупных дистрибьютеров о поставках натуральной и имитированной икры на сумму 25 миллионов рублей.
Компания по выпуску БАД и фруктовых пюре достигла предварительных договоренностей о поставке первой партии продукции детского питания в торговые точки Сайгона и нашла вьетнамских представителей для реализации товара.
27-я Международная выставка продуктов питания и напитков открылась 10 августа 2023 года в Хошимине
, в ней на национальной экспозиции Made in Russia, которую организует РЭЦ, свою продукцию представляют 13 российских агропромышленных предприятий.
С первого дня Vietfood & Beverage 2023 российский стенд вызывает большой интерес у официальных представителей организаций Вьетнама. Экспозицию Made in Russia посетили заместитель директора Департамента промышленности и торговли города Хошимина г-жа Нгуен Тхи Ким Нгок (Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc), начальник отдела Городского управления безопасности пищевых продуктов Хошимина г-жа Фам Кхан Фонг Лан (Bà Phạm Khánh Phong Lan), директор Центра содействия торговле и инвестициям Хошимина г-н Чан Фу Лу (Ông Trần Phú Lữ), председатель Ассоциации городских предпринимателей Хошимина г-н Нгуен Нгок Хоа (Ông Nguyễn Ngọc Hòa), президент Вьетнамского бизнес-клуба г-н Фан Лиен (Ông Phan Liên).
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Участники экспозиции Made in Russia на площади более 340 квадратных метров представляют соусы, специи и приправы, икру, соки, овощные консервы, шоколад и конфеты, мясо, сыры, фруктово-ягодные пюре, паштеты, напитки и другие продукты питания российского производства.
Международная выставка Vietfood & Beverage 2023 проходит с 10 по 12 августа на площадке Saigon Exhibition & Convention Center. Выставка объединяет экспонентов из 20 стран, которые представляют товары в разделах: продукты питания, сельскохозяйственная продукция, морские продукты, напитки, диетические и фармацевтические продукты питания, материалы и ингредиенты. Мероприятие проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Вьетнама, Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама, а также организаций по стимулированию внутренней и внешней торговли.