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Ставрополье поставит несырьевую продукцию более чем в 50 стран - РИА Новости, 10.08.2023
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15:05 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/rets-1889298163.html
Ставрополье поставит несырьевую продукцию более чем в 50 стран
Ставрополье поставит несырьевую продукцию более чем в 50 стран - РИА Новости, 10.08.2023
Ставрополье поставит несырьевую продукцию более чем в 50 стран
Ставропольский край поставляет несырьевую неэнергетическую продукцию более чем в 50 стран мира, и экспортный потенциал региона далеко не исчерпан, сообщил на... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:05
2023-08-10T15:05
экономика
россия
ставропольский край
андрей белоусов
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ставропольский край поставляет несырьевую неэнергетическую продукцию более чем в 50 стран мира, и экспортный потенциал региона далеко не исчерпан, сообщил на совещании по вопросу реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в регионах Северо-Кавказского федерального округа вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Роман Генкель."У каждого региона есть своя специфика, свои логистические особенности, свои козыри. На окружных совещаниях по развитию экспорта РЭЦ максимально вовлекает власти регионов и бизнес в обсуждение мер поддержки внешнеэкономической деятельности, помогает провести "ревизию" экспортных активов, выработать предложения по усовершенствованию работы с экспортерами, а также запустить обмен лучшими практиками", - сказал Генкель.Окружное заседание состоялось в соответствии с решением, принятым по итогам общероссийского селекторного совещания у первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, которое состоялось в феврале 2023 года.
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экономика, россия, ставропольский край, андрей белоусов, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Ставропольский край, Андрей Белоусов, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Ставрополье поставит несырьевую продукцию более чем в 50 стран

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ставропольский край поставляет несырьевую неэнергетическую продукцию более чем в 50 стран мира, и экспортный потенциал региона далеко не исчерпан, сообщил на совещании по вопросу реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в регионах Северо-Кавказского федерального округа вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Роман Генкель.
"У каждого региона есть своя специфика, свои логистические особенности, свои козыри. На окружных совещаниях по развитию экспорта РЭЦ максимально вовлекает власти регионов и бизнес в обсуждение мер поддержки внешнеэкономической деятельности, помогает провести "ревизию" экспортных активов, выработать предложения по усовершенствованию работы с экспортерами, а также запустить обмен лучшими практиками", - сказал Генкель.
РЭЦ и РЖД запустили услугу по доставке товаров МСП для b2b-торговли в Китай - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
РЭЦ и РЖД запустили услугу по доставке товаров МСП для b2b-торговли в Китай
8 августа, 10:49
Окружное заседание состоялось в соответствии с решением, принятым по итогам общероссийского селекторного совещания у первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, которое состоялось в феврале 2023 года.
 
ЭкономикаРоссияСтавропольский крайАндрей БелоусовРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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