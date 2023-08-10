https://ria.ru/20230810/rets-1889298163.html

Ставрополье поставит несырьевую продукцию более чем в 50 стран

Ставрополье поставит несырьевую продукцию более чем в 50 стран - РИА Новости, 10.08.2023

Ставрополье поставит несырьевую продукцию более чем в 50 стран

Ставропольский край поставляет несырьевую неэнергетическую продукцию более чем в 50 стран мира, и экспортный потенциал региона далеко не исчерпан, сообщил на... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T15:05

2023-08-10T15:05

2023-08-10T15:05

экономика

россия

ставропольский край

андрей белоусов

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ставропольский край поставляет несырьевую неэнергетическую продукцию более чем в 50 стран мира, и экспортный потенциал региона далеко не исчерпан, сообщил на совещании по вопросу реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в регионах Северо-Кавказского федерального округа вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Роман Генкель."У каждого региона есть своя специфика, свои логистические особенности, свои козыри. На окружных совещаниях по развитию экспорта РЭЦ максимально вовлекает власти регионов и бизнес в обсуждение мер поддержки внешнеэкономической деятельности, помогает провести "ревизию" экспортных активов, выработать предложения по усовершенствованию работы с экспортерами, а также запустить обмен лучшими практиками", - сказал Генкель.Окружное заседание состоялось в соответствии с решением, принятым по итогам общероссийского селекторного совещания у первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, которое состоялось в феврале 2023 года.

https://ria.ru/20230808/dostavka-1888789770.html

россия

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, ставропольский край, андрей белоусов, российский экспортный центр (рэц)