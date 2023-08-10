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Липецкая область получит 1,3 млрд рублей на ремонт коммуникаций - РИА Новости, 10.08.2023
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Липецкая область
 
11:09 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/remont-1889229407.html
Липецкая область получит 1,3 млрд рублей на ремонт коммуникаций
Липецкая область получит 1,3 млрд рублей на ремонт коммуникаций - РИА Новости, 10.08.2023
Липецкая область получит 1,3 млрд рублей на ремонт коммуникаций
Заявка Липецкой области на специальный казначейский кредит одобрена президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T11:09
2023-08-10T11:09
липецкая область
игорь артамонов
марат хуснуллин
жкх
грязи
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ЛИПЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Заявка Липецкой области на специальный казначейский кредит одобрена президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, всего по итогам конкурса отобрали 32 региона, где будет реализован 61 инфраструктурный проект, построят и отремонтируют 136 объектов. Липецкой области выделено 1,3 миллиарда рублей, эти средства будут направлены на обновление жилищно-коммунального хозяйства. В частности, на выделенные средства реконструируют очистные сооружения в городе Грязи и в посёлке Агроном Лебедянского района, в Данкове — канализационную насосную станцию, в Липецке — системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения района ЛТЗ. Губернатор отметил, что специальные казначейские кредиты — это новая форма инфраструктурных бюджетных кредитов, которые правительство РФ выдает регионам на льготных условиях. Средства субъектам выделяют на срок до 15 лет под 3% годовых. "Такая сумма казначейского кредита — это отличная возможность обновить объекты критической важности для наших жителей", — сказал Артамонов.
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игорь артамонов, марат хуснуллин, жкх, грязи
Липецкая область, Игорь Артамонов, Марат Хуснуллин, ЖКХ, Грязи

Липецкая область получит 1,3 млрд рублей на ремонт коммуникаций

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Заявка Липецкой области на специальный казначейский кредит одобрена президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, всего по итогам конкурса отобрали 32 региона, где будет реализован 61 инфраструктурный проект, построят и отремонтируют 136 объектов. Липецкой области выделено 1,3 миллиарда рублей, эти средства будут направлены на обновление жилищно-коммунального хозяйства.
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В частности, на выделенные средства реконструируют очистные сооружения в городе Грязи и в посёлке Агроном Лебедянского района, в Данкове — канализационную насосную станцию, в Липецке — системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения района ЛТЗ.
Губернатор отметил, что специальные казначейские кредиты — это новая форма инфраструктурных бюджетных кредитов, которые правительство РФ выдает регионам на льготных условиях. Средства субъектам выделяют на срок до 15 лет под 3% годовых.
"Такая сумма казначейского кредита — это отличная возможность обновить объекты критической важности для наших жителей", — сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновМарат ХуснуллинЖКХГрязи
 
 
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