https://ria.ru/20230810/remont-1889229407.html

Липецкая область получит 1,3 млрд рублей на ремонт коммуникаций

Липецкая область получит 1,3 млрд рублей на ремонт коммуникаций - РИА Новости, 10.08.2023

Липецкая область получит 1,3 млрд рублей на ремонт коммуникаций

Заявка Липецкой области на специальный казначейский кредит одобрена президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T11:09

2023-08-10T11:09

2023-08-10T11:09

липецкая область

игорь артамонов

марат хуснуллин

жкх

грязи

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ЛИПЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Заявка Липецкой области на специальный казначейский кредит одобрена президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, всего по итогам конкурса отобрали 32 региона, где будет реализован 61 инфраструктурный проект, построят и отремонтируют 136 объектов. Липецкой области выделено 1,3 миллиарда рублей, эти средства будут направлены на обновление жилищно-коммунального хозяйства. В частности, на выделенные средства реконструируют очистные сооружения в городе Грязи и в посёлке Агроном Лебедянского района, в Данкове — канализационную насосную станцию, в Липецке — системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения района ЛТЗ. Губернатор отметил, что специальные казначейские кредиты — это новая форма инфраструктурных бюджетных кредитов, которые правительство РФ выдает регионам на льготных условиях. Средства субъектам выделяют на срок до 15 лет под 3% годовых. "Такая сумма казначейского кредита — это отличная возможность обновить объекты критической важности для наших жителей", — сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230810/sambo-1889211597.html

грязи

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Артем Смирнов

игорь артамонов, марат хуснуллин, жкх, грязи