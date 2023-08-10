https://ria.ru/20230810/razgon-1889385947.html
В заповеднике "Киево-Печерская лавра" допустили разгон верующих из шланга
В заповеднике "Киево-Печерская лавра" допустили разгон верующих из шланга - РИА Новости, 10.08.2023
В заповеднике "Киево-Печерская лавра" допустили разгон верующих из шланга
И.о. директора государственного национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что верующих с территории монастыря, возможно, начнут РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T21:19
2023-08-10T21:19
2023-08-10T21:19
религия
ситуация вокруг упц
украина
в мире
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. И.о. директора государственного национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что верующих с территории монастыря, возможно, начнут разгонять водой из пожарного шланга. "Видимо, уже время пришло", - написал Остапенко в социальной сети Facebook*, отвечая на вопрос одного из подписчиков, не пора ли верующих разгонять с территории монастыря водой из пожарного шланга. Ранее в четверг источники РИА Новости сообщили, что суд в Киеве удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом, монахов после этого могут выселить.Как накануне заявили в суде представители истца – государственного заповедника, у монахов "нет оснований пребывать и проживать в помещениях" Киево-Печерской лавры. Ранее адвокат Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Никита Чекман уточнял, что для многих насельников обители она является единственным и постоянным местом жительства. В своем телеграм-канале Чекман назвал решение суда об удовлетворении иска заповедника "одним из позорнейших в истории Украины". В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. Уточняется, что полный текст решения суда будет доступен сторонам дела 17-18 августа. Таким образом, суд первой инстанции признал, что госзаповедник законно разорвал с монастырем договор аренды помещений, которыми монастырь пользовался более 30 лет. Киево-Печерская лавра основана в XI веке, это древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Позже в пользование Церкви передали и другие объекты лавры, которые за 35 лет были восстановлены церковью, однако они оставались в собственности государства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230726/lavra-1886414412.html
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РИА Новости
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ситуация вокруг упц, украина, в мире, киево-печерская лавра
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, В мире, Киево-Печерская Лавра
В заповеднике "Киево-Печерская лавра" допустили разгон верующих из шланга
В заповеднике "Киево-Печерская лавра" допустили разгон верующих водой из шланга
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. И.о. директора государственного национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что верующих с территории монастыря, возможно, начнут разгонять водой из пожарного шланга.
"Видимо, уже время пришло", - написал Остапенко в социальной сети Facebook*, отвечая на вопрос одного из подписчиков, не пора ли верующих разгонять с территории монастыря водой из пожарного шланга.
Ценности Киево-Печерской лавры появились на аукционах, заявил священник
Ранее в четверг источники РИА Новости сообщили, что суд в Киеве удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом, монахов после этого могут выселить.Как накануне заявили в суде представители истца – государственного заповедника, у монахов "нет оснований пребывать и проживать в помещениях" Киево-Печерской лавры. Ранее адвокат Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Никита Чекман уточнял, что для многих насельников обители она является единственным и постоянным местом жительства. В своем телеграм-канале Чекман назвал решение суда об удовлетворении иска заповедника "одним из позорнейших в истории Украины".
В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. Уточняется, что полный текст решения суда будет доступен сторонам дела 17-18 августа. Таким образом, суд первой инстанции признал, что госзаповедник законно разорвал с монастырем договор аренды помещений, которыми монастырь пользовался более 30 лет.
Киево-Печерская лавра основана в XI веке, это древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Позже в пользование Церкви передали и другие объекты лавры, которые за 35 лет были восстановлены церковью, однако они оставались в собственности государства.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. В РПЦ рассказали о реакции Ватикана на ситуацию с Киево-Печерской лаврой