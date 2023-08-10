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В Иваново пьяный рецидивист отобрал у пенсионера мороженое и уснул - РИА Новости, 10.08.2023
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16:29 10.08.2023
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В Иваново пьяный рецидивист отобрал у пенсионера мороженое и уснул
В Иваново пьяный рецидивист отобрал у пенсионера мороженое и уснул - РИА Новости, 10.08.2023
В Иваново пьяный рецидивист отобрал у пенсионера мороженое и уснул
Нетрезвый ранее судимый мужчина отобрал у пенсионера в Иваново мороженое, угрожая ножом, его нашли спящим на лавочке и задержали, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:29
2023-08-10T16:29
происшествия
иваново
россия
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РЯЗАНЬ, 10 авг – РИА Новости. Нетрезвый ранее судимый мужчина отобрал у пенсионера в Иваново мороженое, угрожая ножом, его нашли спящим на лавочке и задержали, сообщило УМВД по региону. По информации ведомства, в полицию позвонил 78-летний пенсионер, сообщив, что на улице Демьяна Бедного в Иваново ему угрожал ножом неизвестный гражданин. "Пенсионер на пару с супругой сидели на лавочке и собирались съесть только что купленное мороженое. В этот момент к ним подошёл нетрезвый гражданин и приставил к лицу пожилого мужчины нож, после чего отобрал ещё даже не надкусанное мороженое", - говорится в сообщении ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте". Пожилые люди отошли на безопасное расстояние и вызвали полицию, а злоумышленник скрылся, но "не сразу, а лишь только после того, как съел мороженое". Его по приметам нашли в соседнем дворе спящим на лавочке. "Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где в содеянном признался и написал явку с повинной. Задержанным оказался 59-летний ранее судимый за угрозу убийством и кражу, ведущий антиобщественный образ жизни гражданин", - уточняет УМВД. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
https://ria.ru/20221117/ubiystvo-1832166054.html
https://ria.ru/20230321/krazha-1859489567.html
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происшествия, иваново, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Иваново, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Иваново пьяный рецидивист отобрал у пенсионера мороженое и уснул

Полиция задержала жителя Иваново, который отобрал у пенсионера мороженое и уснул

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 10 авг – РИА Новости. Нетрезвый ранее судимый мужчина отобрал у пенсионера в Иваново мороженое, угрожая ножом, его нашли спящим на лавочке и задержали, сообщило УМВД по региону.
По информации ведомства, в полицию позвонил 78-летний пенсионер, сообщив, что на улице Демьяна Бедного в Иваново ему угрожал ножом неизвестный гражданин.
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"Пенсионер на пару с супругой сидели на лавочке и собирались съесть только что купленное мороженое. В этот момент к ним подошёл нетрезвый гражданин и приставил к лицу пожилого мужчины нож, после чего отобрал ещё даже не надкусанное мороженое", - говорится в сообщении ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте".
Пожилые люди отошли на безопасное расстояние и вызвали полицию, а злоумышленник скрылся, но "не сразу, а лишь только после того, как съел мороженое". Его по приметам нашли в соседнем дворе спящим на лавочке.
"Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где в содеянном признался и написал явку с повинной. Задержанным оказался 59-летний ранее судимый за угрозу убийством и кражу, ведущий антиобщественный образ жизни гражданин", - уточняет УМВД. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
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ПроисшествияИвановоРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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