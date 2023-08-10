https://ria.ru/20230810/razboy-1889325357.html

В Иваново пьяный рецидивист отобрал у пенсионера мороженое и уснул

В Иваново пьяный рецидивист отобрал у пенсионера мороженое и уснул - РИА Новости, 10.08.2023

В Иваново пьяный рецидивист отобрал у пенсионера мороженое и уснул

Нетрезвый ранее судимый мужчина отобрал у пенсионера в Иваново мороженое, угрожая ножом, его нашли спящим на лавочке и задержали, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T16:29

2023-08-10T16:29

2023-08-10T16:29

происшествия

иваново

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РЯЗАНЬ, 10 авг – РИА Новости. Нетрезвый ранее судимый мужчина отобрал у пенсионера в Иваново мороженое, угрожая ножом, его нашли спящим на лавочке и задержали, сообщило УМВД по региону. По информации ведомства, в полицию позвонил 78-летний пенсионер, сообщив, что на улице Демьяна Бедного в Иваново ему угрожал ножом неизвестный гражданин. "Пенсионер на пару с супругой сидели на лавочке и собирались съесть только что купленное мороженое. В этот момент к ним подошёл нетрезвый гражданин и приставил к лицу пожилого мужчины нож, после чего отобрал ещё даже не надкусанное мороженое", - говорится в сообщении ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте". Пожилые люди отошли на безопасное расстояние и вызвали полицию, а злоумышленник скрылся, но "не сразу, а лишь только после того, как съел мороженое". Его по приметам нашли в соседнем дворе спящим на лавочке. "Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где в содеянном признался и написал явку с повинной. Задержанным оказался 59-летний ранее судимый за угрозу убийством и кражу, ведущий антиобщественный образ жизни гражданин", - уточняет УМВД. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

https://ria.ru/20221117/ubiystvo-1832166054.html

https://ria.ru/20230321/krazha-1859489567.html

иваново

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, иваново, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)