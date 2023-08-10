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Раскольники ПЦУ решили нанести удар по Зеленскому - РИА Новости, 10.08.2023
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Религия
 
02:40 10.08.2023 (обновлено: 11:48 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/ptsu-1889186850.html
Раскольники ПЦУ решили нанести удар по Зеленскому
Раскольники ПЦУ решили нанести удар по Зеленскому - РИА Новости, 10.08.2023
Раскольники ПЦУ решили нанести удар по Зеленскому
Митрополит Черновицкий и Буковинский раскольнической ПЦУ Даниил заявил, что украинские власти "выдумывают войну", пишет "Фокус". РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T02:40
2023-08-10T11:48
ситуация вокруг упц
в мире
украина
киев
православная церковь украины (пцу)
религия
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Митрополит Черновицкий и Буковинский раскольнической ПЦУ Даниил заявил, что украинские власти "выдумывают войну", пишет "Фокус".&quot;Дорогие братья и сестры, дорогие паломники, мы склоняемся перед вами, так как вы преодолеваете (трудности. — Прим. ред.) вопреки невозможному. Наша власть выдумывает то войну, то боится, чтобы московские их не осудили и не позволяли нам вас собрать в это святилище&quot;, — обратился к прихожанам священнослужитель.Добавляется, что пресс-служба ПЦУ уже попыталась объяснить слова иерарха. Спикер киевской раскольнической митрополии Евстратий рассказал, что Даниил на самом деле посетовал на официальный запрет на массовые паломничества, введенный из-за конфликта."Определение "вымышленная война" категорически противоречит позиции ПЦУ и не может ни в коем случае трактоваться не только как официальное мнение церкви, но и как мнение на уровне отдельных ее представителей. &lt;...&gt; Совершенно очевидно, что он абсолютно некорректно употребил словосочетание "вымышленная война" и поэтому должен разъяснить, что он сделал это ошибочно", — пояснил спикер.Там также предположили, что митрополит Черновицкий мог сделать такое заявление "в силу своего возраста", так как ему уже исполнилось 74 года.
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ситуация вокруг упц, в мире, украина, киев, православная церковь украины (пцу)
Ситуация вокруг УПЦ, В мире, Украина, Киев, Православная церковь Украины (ПЦУ), Религия
Раскольники ПЦУ решили нанести удар по Зеленскому

Фокус: Митрополит ПЦУ Даниил обвинил украинские власти в выдумывании войны

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Митрополит Черновицкий и Буковинский раскольнической ПЦУ Даниил заявил, что украинские власти "выдумывают войну", пишет "Фокус".
«

"Дорогие братья и сестры, дорогие паломники, мы склоняемся перед вами, так как вы преодолеваете (трудности. — Прим. ред.) вопреки невозможному. Наша власть выдумывает то войну, то боится, чтобы московские их не осудили и не позволяли нам вас собрать в это святилище", — обратился к прихожанам священнослужитель.

Добавляется, что пресс-служба ПЦУ уже попыталась объяснить слова иерарха. Спикер киевской раскольнической митрополии Евстратий рассказал, что Даниил на самом деле посетовал на официальный запрет на массовые паломничества, введенный из-за конфликта.
"Определение "вымышленная война" категорически противоречит позиции ПЦУ и не может ни в коем случае трактоваться не только как официальное мнение церкви, но и как мнение на уровне отдельных ее представителей. <...> Совершенно очевидно, что он абсолютно некорректно употребил словосочетание "вымышленная война" и поэтому должен разъяснить, что он сделал это ошибочно", — пояснил спикер.
Там также предположили, что митрополит Черновицкий мог сделать такое заявление "в силу своего возраста", так как ему уже исполнилось 74 года.
Свято-Сретенский храм в городе Черкассы на Украине - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В Черкассах раскольники из ПЦУ захватили Сретенский храм УПЦ
4 августа, 16:14
 
РелигияСитуация вокруг УПЦВ миреУкраинаКиевПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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