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"Вы позорите форму". В США отставного адмирала осудили за слова об Украине
"Вы позорите форму". В США отставного адмирала осудили за слова об Украине - РИА Новости, 10.08.2023
"Вы позорите форму". В США отставного адмирала осудили за слова об Украине
Фразой "Слава Украине" отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис позорит военную форму, написал бывший американский разведчик Скотт Риттер в Twitter. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T07:11
2023-08-10T07:11
2023-08-10T10:54
в мире
украина
германия
россия
скотт риттер
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Фразой "Слава Украине" отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис позорит военную форму, написал бывший американский разведчик Скотт Риттер в Twitter.Речь идет о твите Ставридиса, в котором тот обвинил сенатора Томми Табервилля в "ошибочных суждениях о ходе украинского конфликта". Адмирал выразил уверенность, что Штаты расценили бы победу Киева как "чудо над Крымом", и завершил публикацию словами "Cлава Украине"."Адмирал, вы ведь знаете, что "Слава Украине" — это боевой клич бандеровцев, широко использовавшийся при убийстве женщин и детей во время служения интересам нацистской Германии во Второй мировой войне, верно? Это делает вас сторонником нацизма. Вы позорите форму, которую когда-то гордо носили", — прокомментировал слова Ставридиса Риттер. Табервилль, в свою очередь, в эфире Fox News сравнил Украину с "командой младшеклассников", играющей против "команды колледжа". По мнению сенатора, у нее нет шансов победить Россию.
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в мире, украина, германия, россия, скотт риттер, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), военно-морские силы сша
В мире, Украина, Германия, Россия, Скотт Риттер, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), Военно-морские силы США
"Вы позорите форму". В США отставного адмирала осудили за слова об Украине
Экс-разведчик Риттер осудил адмирала Ставридиса за нацистское приветствие