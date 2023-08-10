https://ria.ru/20230810/privetstvie-1889197044.html

"Вы позорите форму". В США отставного адмирала осудили за слова об Украине

"Вы позорите форму". В США отставного адмирала осудили за слова об Украине - РИА Новости, 10.08.2023

"Вы позорите форму". В США отставного адмирала осудили за слова об Украине

Фразой "Слава Украине" отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис позорит военную форму, написал бывший американский разведчик Скотт Риттер в Twitter. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T07:11

2023-08-10T07:11

2023-08-10T10:54

в мире

украина

германия

россия

скотт риттер

джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

военно-морские силы сша

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Фразой "Слава Украине" отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис позорит военную форму, написал бывший американский разведчик Скотт Риттер в Twitter.Речь идет о твите Ставридиса, в котором тот обвинил сенатора Томми Табервилля в "ошибочных суждениях о ходе украинского конфликта". Адмирал выразил уверенность, что Штаты расценили бы победу Киева как "чудо над Крымом", и завершил публикацию словами "Cлава Украине"."Адмирал, вы ведь знаете, что "Слава Украине" — это боевой клич бандеровцев, широко использовавшийся при убийстве женщин и детей во время служения интересам нацистской Германии во Второй мировой войне, верно? Это делает вас сторонником нацизма. Вы позорите форму, которую когда-то гордо носили", — прокомментировал слова Ставридиса Риттер. Табервилль, в свою очередь, в эфире Fox News сравнил Украину с "командой младшеклассников", играющей против "команды колледжа". По мнению сенатора, у нее нет шансов победить Россию.

https://ria.ru/20230807/lozh-1888554081.html

украина

германия

россия

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в мире, украина, германия, россия, скотт риттер, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), военно-морские силы сша