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"Вы позорите форму". В США отставного адмирала осудили за слова об Украине - РИА Новости, 10.08.2023
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07:11 10.08.2023 (обновлено: 10:54 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/privetstvie-1889197044.html
"Вы позорите форму". В США отставного адмирала осудили за слова об Украине
"Вы позорите форму". В США отставного адмирала осудили за слова об Украине - РИА Новости, 10.08.2023
"Вы позорите форму". В США отставного адмирала осудили за слова об Украине
Фразой "Слава Украине" отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис позорит военную форму, написал бывший американский разведчик Скотт Риттер в Twitter. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T07:11
2023-08-10T10:54
в мире
украина
германия
россия
скотт риттер
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Фразой "Слава Украине" отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис позорит военную форму, написал бывший американский разведчик Скотт Риттер в Twitter.Речь идет о твите Ставридиса, в котором тот обвинил сенатора Томми Табервилля в "ошибочных суждениях о ходе украинского конфликта". Адмирал выразил уверенность, что Штаты расценили бы победу Киева как "чудо над Крымом", и завершил публикацию словами "Cлава Украине".&quot;Адмирал, вы ведь знаете, что &quot;Слава Украине&quot; — это боевой клич бандеровцев, широко использовавшийся при убийстве женщин и детей во время служения интересам нацистской Германии во Второй мировой войне, верно? Это делает вас сторонником нацизма. Вы позорите форму, которую когда-то гордо носили&quot;, — прокомментировал слова Ставридиса Риттер. Табервилль, в свою очередь, в эфире Fox News сравнил Украину с "командой младшеклассников", играющей против "команды колледжа". По мнению сенатора, у нее нет шансов победить Россию.
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в мире, украина, германия, россия, скотт риттер, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), военно-морские силы сша
В мире, Украина, Германия, Россия, Скотт Риттер, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), Военно-морские силы США
"Вы позорите форму". В США отставного адмирала осудили за слова об Украине

Экс-разведчик Риттер осудил адмирала Ставридиса за нацистское приветствие

© AP Photo / Molly RileyБывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис
Бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Molly Riley
Бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Фразой "Слава Украине" отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис позорит военную форму, написал бывший американский разведчик Скотт Риттер в Twitter.
Речь идет о твите Ставридиса, в котором тот обвинил сенатора Томми Табервилля в "ошибочных суждениях о ходе украинского конфликта". Адмирал выразил уверенность, что Штаты расценили бы победу Киева как "чудо над Крымом", и завершил публикацию словами "Cлава Украине".
«

"Адмирал, вы ведь знаете, что "Слава Украине" — это боевой клич бандеровцев, широко использовавшийся при убийстве женщин и детей во время служения интересам нацистской Германии во Второй мировой войне, верно? Это делает вас сторонником нацизма. Вы позорите форму, которую когда-то гордо носили", — прокомментировал слова Ставридиса Риттер.

Табервилль, в свою очередь, в эфире Fox News сравнил Украину с "командой младшеклассников", играющей против "команды колледжа". По мнению сенатора, у нее нет шансов победить Россию.
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В миреУкраинаГерманияРоссияСкотт РиттерДжеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)Военно-морские силы США
 
 
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