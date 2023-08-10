https://ria.ru/20230810/pozhary-1889210345.html
В России за сутки потушили 52 природных пожара
В России за сутки потушили 52 природных пожара - РИА Новости, 10.08.2023
В России за сутки потушили 52 природных пожара
В России за сутки потушили 52 природных пожара на площади почти 16 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T09:38
2023-08-10T09:38
2023-08-10T09:38
происшествия
россия
природные пожары в россии
база охраны лесов "авиалесоохрана"
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В России за сутки потушили 52 природных пожара на площади почти 16 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09.08.2023 в 16 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 52 лесных пожара на площади, пройденной огнем 15 704 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 10 августа в России действовало 232 лесных пожара на площади 230 050 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии, там действуют 87 пожаров на 215 431 гектарах.
https://ria.ru/20230808/yamal-1888880571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"
Происшествия, Россия, Природные пожары в России, База охраны лесов "Авиалесоохрана"
В России за сутки потушили 52 природных пожара
Авиалесоохрана: лесопожарные службы потушили 52 природных пожара в России за сутки