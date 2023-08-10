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В России за сутки потушили 52 природных пожара - РИА Новости, 10.08.2023
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09:38 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/pozhary-1889210345.html
В России за сутки потушили 52 природных пожара
В России за сутки потушили 52 природных пожара - РИА Новости, 10.08.2023
В России за сутки потушили 52 природных пожара
В России за сутки потушили 52 природных пожара на площади почти 16 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T09:38
2023-08-10T09:38
происшествия
россия
природные пожары в россии
база охраны лесов "авиалесоохрана"
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В России за сутки потушили 52 природных пожара на площади почти 16 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09.08.2023 в 16 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 52 лесных пожара на площади, пройденной огнем 15 704 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 10 августа в России действовало 232 лесных пожара на площади 230 050 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии, там действуют 87 пожаров на 215 431 гектарах.
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происшествия, россия, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"
Происшествия, Россия, Природные пожары в России, База охраны лесов "Авиалесоохрана"
В России за сутки потушили 52 природных пожара

Авиалесоохрана: лесопожарные службы потушили 52 природных пожара в России за сутки

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар
Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана тушит лесной пожар - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В России за сутки потушили 52 природных пожара на площади почти 16 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте.
«
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09.08.2023 в 16 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 52 лесных пожара на площади, пройденной огнем 15 704 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи 10 августа в России действовало 232 лесных пожара на площади 230 050 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии, там действуют 87 пожаров на 215 431 гектарах.
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
На Ямале ситуация с природными пожарами стабилизируется
8 августа, 16:10
 
ПроисшествияРоссияПриродные пожары в РоссииБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"
 
 
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