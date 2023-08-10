https://ria.ru/20230810/pozhary-1889210345.html

В России за сутки потушили 52 природных пожара

В России за сутки потушили 52 природных пожара - РИА Новости, 10.08.2023

В России за сутки потушили 52 природных пожара

В России за сутки потушили 52 природных пожара на площади почти 16 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T09:38

2023-08-10T09:38

2023-08-10T09:38

происшествия

россия

природные пожары в россии

база охраны лесов "авиалесоохрана"

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В России за сутки потушили 52 природных пожара на площади почти 16 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09.08.2023 в 16 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 52 лесных пожара на площади, пройденной огнем 15 704 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 10 августа в России действовало 232 лесных пожара на площади 230 050 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии, там действуют 87 пожаров на 215 431 гектарах.

https://ria.ru/20230808/yamal-1888880571.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"