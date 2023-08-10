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Стала известна причина пожара в многоэтажном доме в Красногорске - РИА Новости, 10.08.2023
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15:46 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/pozhar-1889311010.html
Стала известна причина пожара в многоэтажном доме в Красногорске
Стала известна причина пожара в многоэтажном доме в Красногорске - РИА Новости, 10.08.2023
Стала известна причина пожара в многоэтажном доме в Красногорске
Пожар в семнадцатиэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске возник из-за дезодоранта, который несколько часов простоял под солнечными лучами и потом... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:46
2023-08-10T15:46
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Пожар в семнадцатиэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске возник из-за дезодоранта, который несколько часов простоял под солнечными лучами и потом взорвался, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "Квартира в Подмосковье загорелась из-за дезодоранта", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что флакон простоял несколько часов под солнечными лучами и взорвался. "Огонь, плотное задымление и устойчивый запах гари - последствия забытого на подоконнике аэрозоля", - подчеркивает МЧС РФ. "Безопасность начинается с тебя", - резюмирует МЧС России. Накануне сообщалось о возгорании личных вещей в квартире на 12-м этаже 17-этажного дома на Подмосковном бульваре. В 16.08 была объявлена локализация на 55 квадратных метрах. В 18.42 пожар полностью потушили на площади 55 квадратных метров. По данным МЧС, спасено пять человек и 70 эвакуировано.
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красногорск
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происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Стала известна причина пожара в многоэтажном доме в Красногорске

МЧС: пожар в многоэтажке в Красногорске возник из-за взорвавшегося дезодоранта

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Пожар в семнадцатиэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске возник из-за дезодоранта, который несколько часов простоял под солнечными лучами и потом взорвался, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
«
"Квартира в Подмосковье загорелась из-за дезодоранта", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что флакон простоял несколько часов под солнечными лучами и взорвался.
«
"Огонь, плотное задымление и устойчивый запах гари - последствия забытого на подоконнике аэрозоля", - подчеркивает МЧС РФ.
"Безопасность начинается с тебя", - резюмирует МЧС России.
Накануне сообщалось о возгорании личных вещей в квартире на 12-м этаже 17-этажного дома на Подмосковном бульваре. В 16.08 была объявлена локализация на 55 квадратных метрах. В 18.42 пожар полностью потушили на площади 55 квадратных метров. По данным МЧС, спасено пять человек и 70 эвакуировано.
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ПроисшествияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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