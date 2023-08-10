https://ria.ru/20230810/pozhar-1889311010.html

Стала известна причина пожара в многоэтажном доме в Красногорске

Стала известна причина пожара в многоэтажном доме в Красногорске - РИА Новости, 10.08.2023

Стала известна причина пожара в многоэтажном доме в Красногорске

Пожар в семнадцатиэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске возник из-за дезодоранта, который несколько часов простоял под солнечными лучами и потом... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T15:46

2023-08-10T15:46

2023-08-10T15:46

происшествия

красногорск

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Пожар в семнадцатиэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске возник из-за дезодоранта, который несколько часов простоял под солнечными лучами и потом взорвался, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "Квартира в Подмосковье загорелась из-за дезодоранта", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что флакон простоял несколько часов под солнечными лучами и взорвался. "Огонь, плотное задымление и устойчивый запах гари - последствия забытого на подоконнике аэрозоля", - подчеркивает МЧС РФ. "Безопасность начинается с тебя", - резюмирует МЧС России. Накануне сообщалось о возгорании личных вещей в квартире на 12-м этаже 17-этажного дома на Подмосковном бульваре. В 16.08 была объявлена локализация на 55 квадратных метрах. В 18.42 пожар полностью потушили на площади 55 квадратных метров. По данным МЧС, спасено пять человек и 70 эвакуировано.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

красногорск

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)