https://ria.ru/20230810/pozhar-1889249452.html

Во Франции вспыхнул пожар в зернохранилище

Во Франции вспыхнул пожар в зернохранилище - РИА Новости, 10.08.2023

Во Франции вспыхнул пожар в зернохранилище

Крупный пожар начался на элеваторе, расположенном неподалеку от рыбацкого порта в городе Ля Рошель на западе Франции, сообщает издание Ouest France. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T12:31

2023-08-10T12:31

2023-08-10T12:34

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ПАРИЖ, 10 авг – РИА Новости. Крупный пожар начался на элеваторе, расположенном неподалеку от рыбацкого порта в городе Ля Рошель на западе Франции, сообщает издание Ouest France. "Пожар начался утром в четверг, порядка 80 пожарных брошены на его тушение", - сообщило СМИ со ссылкой на информацию Пожарной и спасательной службы департамента Приморская Шаранта. Отмечается, что пожар начался на элеваторе компании Sica Atlanique. На данный момент сохраняется риск взрыва и распространения пожара на соседние склады. На кадрах в СМИ можно видеть клубы черного густого дыма, поднимающегося над зданием. В тушении огня участвуют 76 пожарных и 27 единиц пожарной техники, уточняет СМИ. Около двадцати сотрудников компании, находившихся внутри, а также жители ближайших домов были эвакуированы. Накануне крупный пожар также произошел в коммуне Во-ан-Велен недалеко от Лиона, сообщал телеканал BFMTV Lyon. Там загорелось предприятие по переработке растительных отходов. Около 100 пожарных тушили возгорание всю ночь, под утро огонь все еще не был потушен. Пожар охватил площадь в тысячу квадрантных метров.

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