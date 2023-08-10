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СМИ: 11 человек погибли при пожаре в доме для инвалидов во Франции
СМИ: 11 человек погибли при пожаре в доме для инвалидов во Франции - РИА Новости, 10.08.2023
СМИ: 11 человек погибли при пожаре в доме для инвалидов во Франции
Спасатели обнаружили тела всех 11 человек, погибших при пожаре в доме во французском Винценхайме, где проживали люди с ограниченными возможностями, сообщил... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T11:47
2023-08-10T11:47
2023-08-10T12:17
в мире
франция
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ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости. Спасатели обнаружили тела всех 11 человек, погибших при пожаре в доме во французском Винценхайме, где проживали люди с ограниченными возможностями, сообщил телеканал BFMTV. "Все граждане, находившиеся на первом этаже, остались в живых. Также пять человек успели выйти со второго этажа. Остальные 11 погибли", - передает телеканал слова вице-прокурора Кольмара Натали Кильвассер. Она добавила, что владельца здания, в котором случился пожар, допрашивает прокуратура. По её словам, точная причина возгорания пока не известна, но вероятной версией является тлеющий огонь в камине. Премьер Франции Элизабет Борн, прибывшая на место происшествия, высказала слова поддержки жертвам и их семьям, назвав произошедшее "ужасающей драмой". Президент страны Эммануэль Макрон также выразил поддержку жертвам трагедии и их семьям. Ранее префектура департамента Верхний Рейн заявила об 11 пропавших без вести. Кроме того, местные власти заявили, что 17 человек были эвакуированы, один госпитализирован. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров, огонь вспыхнул в 6.30 (7.30 мск) утра. В тушении огня задействовано 76 пожарных, пожар был потушен в районе полудня.
https://ria.ru/20230805/pozhar-1888385087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция
СМИ: 11 человек погибли при пожаре в доме для инвалидов во Франции
BFMTV: 11 человек погибли при пожаре в доме для инвалидов в Винценхайме
ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости.
Спасатели обнаружили тела всех 11 человек, погибших при пожаре в доме во французском Винценхайме, где проживали люди с ограниченными возможностями, сообщил телеканал BFMTV
.
"Все граждане, находившиеся на первом этаже, остались в живых. Также пять человек успели выйти со второго этажа. Остальные 11 погибли", - передает телеканал слова вице-прокурора Кольмара Натали Кильвассер. Она добавила, что владельца здания, в котором случился пожар, допрашивает прокуратура. По её словам, точная причина возгорания пока не известна, но вероятной версией является тлеющий огонь в камине.
Премьер Франции Элизабет Борн
, прибывшая на место происшествия, высказала слова поддержки жертвам и их семьям, назвав произошедшее "ужасающей драмой". Президент страны Эммануэль Макрон
также выразил поддержку жертвам трагедии и их семьям.
Ранее префектура департамента Верхний Рейн заявила об 11 пропавших без вести. Кроме того, местные власти заявили, что 17 человек были эвакуированы, один госпитализирован.
Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров, огонь вспыхнул в 6.30 (7.30 мск) утра. В тушении огня задействовано 76 пожарных, пожар был потушен в районе полудня.
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