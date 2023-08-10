https://ria.ru/20230810/pozhar-1889192428.html
Пожар в автосервисе в подмосковном Домодедово локализовали
Пожар в автосервисе в подмосковном Домодедово локализовали - РИА Новости, 10.08.2023
Пожар в автосервисе в подмосковном Домодедово локализовали
Пожар в автосервисе в подмосковном Домодедово локализован на 1200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T04:43
2023-08-10T04:43
2023-08-10T07:58
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Пожар в автосервисе в подмосковном Домодедово локализован на 1200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Пожар в автосервисе локализован в 04.18 на 1,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230809/pozhar-1889074032.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
Пожар в автосервисе в подмосковном Домодедово локализовали
Пожар в Домодедово локализовали на площади 1200 "квадратов"