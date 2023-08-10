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Киев потерял более 130 военных на Южно-Донецком направлении

Киев потерял более 130 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 10.08.2023

Киев потерял более 130 военных на Южно-Донецком направлении

Российские войска на южно-донецком направлении отразили две атаки противника в районе Урожайного в ДНР, Киев за сутки потерял более 130 военнослужащих, две... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:27

2023-08-10T13:27

2023-08-10T13:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские войска на южно-донецком направлении отразили две атаки противника в районе Урожайного в ДНР, Киев за сутки потерял более 130 военнослужащих, две бронемашины и САУ "Гиацинт-С", сообщили в Минобороны РФ."На южно-донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, за сутки потери противника составили более 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С", а также две гаубицы - "Мста-Б" и Д-20.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)