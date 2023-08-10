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Киев потерял более 130 военных на Южно-Донецком направлении
Киев потерял более 130 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 10.08.2023
Киев потерял более 130 военных на Южно-Донецком направлении
Российские войска на южно-донецком направлении отразили две атаки противника в районе Урожайного в ДНР, Киев за сутки потерял более 130 военнослужащих, две... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:27
2023-08-10T13:27
2023-08-10T13:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские войска на южно-донецком направлении отразили две атаки противника в районе Урожайного в ДНР, Киев за сутки потерял более 130 военнослужащих, две бронемашины и САУ "Гиацинт-С", сообщили в Минобороны РФ."На южно-донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, за сутки потери противника составили более 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С", а также две гаубицы - "Мста-Б" и Д-20.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял более 130 военных на Южно-Донецком направлении
Минобороны: Киев потерял за сутки более 130 военных на Южно-Донецком направлении