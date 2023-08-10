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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 10.08.2023 (обновлено: 14:15 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/poteri-1889262646.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск в районе Успеновки, всего на запорожском направлении противник потерял до 125 солдат, сообщило... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:13
2023-08-10T14:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск в районе Успеновки, всего на запорожском направлении противник потерял до 125 солдат, сообщило Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Уничтожено до 125 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три гаубицы "Мста-Б", а также орудия Д-20 и Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Конашенков о потерях ВСУ на Запорожском и Купянском направлениях
Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск в районе Успеновки, всего на запорожском направлении противник потерял до 125 солдат. ВС РФ также улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, за сутки потери противника там превысили 55 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 125 солдат ВСУ на Запорожском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск в районе Успеновки, всего на запорожском направлении противник потерял до 125 солдат, сообщило Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Уничтожено до 125 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три гаубицы "Мста-Б", а также орудия Д-20 и Д-30", - добавили в МО РФ.
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