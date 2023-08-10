https://ria.ru/20230810/poteri-1889262646.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.08.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск в районе Успеновки, всего на запорожском направлении противник потерял до 125 солдат, сообщило... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:13

2023-08-10T13:13

2023-08-10T14:15

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск в районе Успеновки, всего на запорожском направлении противник потерял до 125 солдат, сообщило Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Уничтожено до 125 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три гаубицы "Мста-Б", а также орудия Д-20 и Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Конашенков о потерях ВСУ на Запорожском и Купянском направлениях Российские военнослужащие отразили атаку украинских войск в районе Успеновки, всего на запорожском направлении противник потерял до 125 солдат. ВС РФ также улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, за сутки потери противника там превысили 55 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. 2023-08-10T13:13 true PT4M12S

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россия, вооруженные силы украины