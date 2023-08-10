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Байден запросил 8,5 миллиарда долларов для Украины и других стран - РИА Новости, 10.08.2023
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22:29 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/pomosch-1889392043.html
Байден запросил 8,5 миллиарда долларов для Украины и других стран
Байден запросил 8,5 миллиарда долларов для Украины и других стран - РИА Новости, 10.08.2023
Байден запросил 8,5 миллиарда долларов для Украины и других стран
Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных 8,5 миллиарда долларов на выделение экономической, гуманитарной и военной... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T22:29
2023-08-10T22:29
украина
в мире
джо байден
кевин маккарти
сша
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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных 8,5 миллиарда долларов на выделение экономической, гуманитарной и военной помощи Украине и другим странам, говорится в письме главы государства, адресованном спикеру Палаты представителей США Кевину Маккарти. Как следует из письма Байдена, которое обнародовал Белый дом, $7,3 миллиарда предполагается направить на оказание "экономической, гуманитарной и военной помощи Украине и другим затронутым (конфликтом – ред.) странам и их населению". Еще миллиард из дополнительных бюджетных средств глава государства намерен задействовать "в целях укрепления стратегических партнерств США с развивающимися странами". Помимо этого, Байден запросил дополнительные $200 миллионов для оказания помощи странам Африки. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230725/valyuta-1886078149.html
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украина, в мире, джо байден, кевин маккарти, сша
Украина, В мире, Джо Байден, Кевин Маккарти, США
Байден запросил 8,5 миллиарда долларов для Украины и других стран

Байден запросил у конгресса 8,5 миллиарда долларов для Украины и других стран

© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных 8,5 миллиарда долларов на выделение экономической, гуманитарной и военной помощи Украине и другим странам, говорится в письме главы государства, адресованном спикеру Палаты представителей США Кевину Маккарти.
Как следует из письма Байдена, которое обнародовал Белый дом, $7,3 миллиарда предполагается направить на оказание "экономической, гуманитарной и военной помощи Украине и другим затронутым (конфликтом – ред.) странам и их населению". Еще миллиард из дополнительных бюджетных средств глава государства намерен задействовать "в целях укрепления стратегических партнерств США с развивающимися странами".
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Помимо этого, Байден запросил дополнительные $200 миллионов для оказания помощи странам Африки.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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УкраинаВ миреДжо БайденКевин МаккартиСША
 
 
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