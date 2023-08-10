https://ria.ru/20230810/politsiya-1889383461.html

Полиция нашла воронежца, избившего подростка за замечание

Полиция нашла воронежца, избившего подростка за замечание - РИА Новости, 10.08.2023

Полиция нашла воронежца, избившего подростка за замечание

Полицейские установили личность мужчины, который во дворе дома в Воронеже избил подростка за сделанное замечание, сообщает в четверг ГУМВД по региону. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T20:59

2023-08-10T20:59

2023-08-10T21:02

происшествия

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 10 авг - РИА Новости. Полицейские установили личность мужчины, который во дворе дома в Воронеже избил подростка за сделанное замечание, сообщает в четверг ГУМВД по региону. Видео инцидента появилось в четверг в ряде воронежских телеграм-каналов. По данным полиции, случай произошел 20 июля, когда с заявлением о причинении телесных повреждений обратилась в полицию мать пострадавшего. "Установлено, что в этот день вместе со своим 15-летним сыном на автомобиле она выезжала из дворовой территории дома №44 по улице Остужева областного центра. Выезд ей преградило транспортное средство "Газель", из кузова которого мужчина производил разгрузочные работы. На ее просьбу убрать авто с дороги, последний не отреагировал", - сообщает полиция. В возникший конфликт, как отмечает ГУМВД, вмешался несовершеннолетний сын женщины, который сделал мужчине замечание. "В ответ мужчина нанес удар 15-летнему подростку рукой в область лица, после чего продолжил разгружать машину. В настоящее время полицейскими личность нападавшего установлена, им оказался 58-летний местный житель", - информирует ГУМВД. По факту инцидента полицейскими проводится проверка. Пострадавший подросток направлен на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20230809/podrostok-1888986334.html

воронеж

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происшествия, воронеж