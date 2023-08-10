https://ria.ru/20230810/pogoda-1889364833.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 10.08.2023

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра до 21.00 пятницы, следует из данных прогностической... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T19:13

2023-08-10T19:13

2023-08-10T20:08

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

москва

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра до 21.00 пятницы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о грозе и ветре с порывами 15 метров в секунду в Москве и области действует с 15.00 до 21.00 11 августа.

https://ria.ru/20230808/navodnenie-1888877807.html

московская область (подмосковье)

москва

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московская область (подмосковье), гидрометцентр, москва