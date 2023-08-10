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Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора умер - РИА Новости, 10.08.2023
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05:27 10.08.2023 (обновлено: 15:49 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/podozrevaemyy-1889194008.html
Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора умер
Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора умер - РИА Новости, 10.08.2023
Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора умер
Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений, сообщила генеральная прокуратура страны. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T05:27
2023-08-10T15:49
в мире
эквадор
кито
организация американских государств
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений, сообщила генеральная прокуратура страны. "Подозреваемый, получивший ранение во время перестрелки с сотрудниками службы безопасности, был задержан и с тяжелыми ранениями перевезен в Unidad de Flagrancia в Кито. Карета скорой помощи из пожарной службы констатировала его смерть", - говорится в сообщении генеральной прокуратуры в социальной сети X (бывшая Twitter). Фернандо Вильявисенсьо был застрелен в четверг во время митинга, еще восемь человек получили ранения при нападении. Согласно последним опросам, Вильявисенсьо не являлся фаворитом на предстоящих 20 августа выборах.
https://ria.ru/20230724/ekvador-1885861312.html
https://ria.ru/20230810/ubiystvo-1889191256.html
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в мире, эквадор, кито, организация американских государств
В мире, Эквадор, Кито, Организация американских государств
Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора умер

Генпрокуратура: подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора умер

© AP Photo / Juan Diego MontenegroАвтомобиль со следами от пуль в окружении полиции около входа в больницу, куда были доставлены несколько раненых после нападения на кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо
Автомобиль со следами от пуль в окружении полиции около входа в больницу, куда были доставлены несколько раненых после нападения на кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Juan Diego Montenegro
Автомобиль со следами от пуль в окружении полиции около входа в больницу, куда были доставлены несколько раненых после нападения на кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений, сообщила генеральная прокуратура страны.
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"Подозреваемый, получивший ранение во время перестрелки с сотрудниками службы безопасности, был задержан и с тяжелыми ранениями перевезен в Unidad de Flagrancia в Кито. Карета скорой помощи из пожарной службы констатировала его смерть", - говорится в сообщении генеральной прокуратуры в социальной сети X (бывшая Twitter).
Фернандо Вильявисенсьо был застрелен в четверг во время митинга, еще восемь человек получили ранения при нападении. Согласно последним опросам, Вильявисенсьо не являлся фаворитом на предстоящих 20 августа выборах.
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