https://ria.ru/20230810/podozrevaemyy-1889194008.html

Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора умер

Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора умер - РИА Новости, 10.08.2023

Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора умер

Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений, сообщила генеральная прокуратура страны. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T05:27

2023-08-10T05:27

2023-08-10T15:49

в мире

эквадор

кито

организация американских государств

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений, сообщила генеральная прокуратура страны. "Подозреваемый, получивший ранение во время перестрелки с сотрудниками службы безопасности, был задержан и с тяжелыми ранениями перевезен в Unidad de Flagrancia в Кито. Карета скорой помощи из пожарной службы констатировала его смерть", - говорится в сообщении генеральной прокуратуры в социальной сети X (бывшая Twitter). Фернандо Вильявисенсьо был застрелен в четверг во время митинга, еще восемь человек получили ранения при нападении. Согласно последним опросам, Вильявисенсьо не являлся фаворитом на предстоящих 20 августа выборах.

https://ria.ru/20230724/ekvador-1885861312.html

https://ria.ru/20230810/ubiystvo-1889191256.html

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в мире, эквадор, кито, организация американских государств