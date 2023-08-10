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Свыше 40 самозанятых Подмосковья закончили "Академию шитья" - РИА Новости, 10.08.2023
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Новости Подмосковья
 
14:47 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/podmoskove-1889289164.html
Свыше 40 самозанятых Подмосковья закончили "Академию шитья"
Свыше 40 самозанятых Подмосковья закончили "Академию шитья" - РИА Новости, 10.08.2023
Свыше 40 самозанятых Подмосковья закончили "Академию шитья"
В Московской области более 40 самозанятых закончили "Академию шитья", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:47
2023-08-10T14:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей белоусов
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Московской области более 40 самозанятых закончили "Академию шитья", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Центр "Мой бизнес" Подмосковья организует серию бесплатных спецкурсов для самозанятых. Первым стал курс "Академия шитья", который посвящен модным трендам, созданию собственных коллекций одежды и подготовке к участию в показах. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует вице-премьер Андрей Белоусов. По информации пресс-службы, слушателями спецкурса "Академия шитья", который прошел в очном формате, стали более 40 самозанятых, живущих и работающих в Московской области. Обучение состояло из серии мастер-классов и тренинга от отечественного дизайнера, заслуженного художника РФ Игоря Чапурина и ведущего фэшн-эксперта, журналиста Антона Копылова. В серию бесплатных спецкурсов будут включены обучающие программы по фотографии, визажу и парикмахерскому искусству, флористике, кондитерскому делу. Познакомиться с перечнем мастер-классов, зарегистрироваться и заполнить анкету участника на любой из курсов можно на сайте проекта. Участие бесплатное, но количество мест ограничено, добавили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье)
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2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
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353
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московская область (подмосковье), андрей белоусов, игорь чапурин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Белоусов, Игорь Чапурин

Свыше 40 самозанятых Подмосковья закончили "Академию шитья"

© iStock.com / MilosStankovicДевушка шьет на швейной машине
Девушка шьет на швейной машине - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© iStock.com / MilosStankovic
Девушка шьет на швейной машине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Московской области более 40 самозанятых закончили "Академию шитья", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Центр "Мой бизнес" Подмосковья организует серию бесплатных спецкурсов для самозанятых. Первым стал курс "Академия шитья", который посвящен модным трендам, созданию собственных коллекций одежды и подготовке к участию в показах. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует вице-премьер Андрей Белоусов.
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14:33
По информации пресс-службы, слушателями спецкурса "Академия шитья", который прошел в очном формате, стали более 40 самозанятых, живущих и работающих в Московской области. Обучение состояло из серии мастер-классов и тренинга от отечественного дизайнера, заслуженного художника РФ Игоря Чапурина и ведущего фэшн-эксперта, журналиста Антона Копылова.
В серию бесплатных спецкурсов будут включены обучающие программы по фотографии, визажу и парикмахерскому искусству, флористике, кондитерскому делу. Познакомиться с перечнем мастер-классов, зарегистрироваться и заполнить анкету участника на любой из курсов можно на сайте проекта. Участие бесплатное, но количество мест ограничено, добавили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей БелоусовИгорь Чапурин
 
 
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