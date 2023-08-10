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Свыше 250 тысяч пенсионеров Подмосковья участвуют в "Активном долголетии" - РИА Новости, 10.08.2023
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Новости Подмосковья
 
14:33 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/podmoskove-1889283822.html
Свыше 250 тысяч пенсионеров Подмосковья участвуют в "Активном долголетии"
Свыше 250 тысяч пенсионеров Подмосковья участвуют в "Активном долголетии" - РИА Новости, 10.08.2023
Свыше 250 тысяч пенсионеров Подмосковья участвуют в "Активном долголетии"
Количество участников проекта Московской области "Активное долголетие" уже превысило 250 тысяч человек, с каждым месяцем все больше подмосковных жителей... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:33
2023-08-10T14:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Количество участников проекта Московской области "Активное долголетие" уже превысило 250 тысяч человек, с каждым месяцем все больше подмосковных жителей "серебряного" возраста хотят стать частью большой команды, которая ведет активный образ жизни, культурно развивается и просто занимательно проводит время в кругу единомышленников, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Проект предлагает множество активностей, среди которых и последние тренды. Наши долголеты с энтузиазмом включаются во все виды деятельности. Так получилось и с сапбордами, теперь они прочно закрепились в нашем проекте", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева. В пресс-службе добавили, что занятия на сапбордах проводятся в следующих муниципалитетах: Королев, Красногорск, Орехово-Зуево, Зарайск, Воскресенск, Дзержинск, Луховицы, Люберцы, Коломна, Серебряные Пруды и Одинцово. На сайте можно узнать подробности о проекте и присоединиться к нему.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), красногорск, королев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Королев

Свыше 250 тысяч пенсионеров Подмосковья участвуют в "Активном долголетии"

© Фото : Министерство социального развития Московской областиУчастницы проекта "Активное долголетие" в Московской области
Участницы проекта Активное долголетие в Московской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : Министерство социального развития Московской области
Участницы проекта "Активное долголетие" в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Количество участников проекта Московской области "Активное долголетие" уже превысило 250 тысяч человек, с каждым месяцем все больше подмосковных жителей "серебряного" возраста хотят стать частью большой команды, которая ведет активный образ жизни, культурно развивается и просто занимательно проводит время в кругу единомышленников, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Проект предлагает множество активностей, среди которых и последние тренды. Наши долголеты с энтузиазмом включаются во все виды деятельности. Так получилось и с сапбордами, теперь они прочно закрепились в нашем проекте", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Воробьев: Подмосковье должно заботиться о базовых потребностях жителей сел
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В пресс-службе добавили, что занятия на сапбордах проводятся в следующих муниципалитетах: Королев, Красногорск, Орехово-Зуево, Зарайск, Воскресенск, Дзержинск, Луховицы, Люберцы, Коломна, Серебряные Пруды и Одинцово. На сайте можно узнать подробности о проекте и присоединиться к нему.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КрасногорскКоролев
 
 
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