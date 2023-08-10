Свыше 250 тысяч пенсионеров Подмосковья участвуют в "Активном долголетии"
© Фото : Министерство социального развития Московской областиУчастницы проекта "Активное долголетие" в Московской области
© Фото : Министерство социального развития Московской области
Участницы проекта "Активное долголетие" в Московской области
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Количество участников проекта Московской области "Активное долголетие" уже превысило 250 тысяч человек, с каждым месяцем все больше подмосковных жителей "серебряного" возраста хотят стать частью большой команды, которая ведет активный образ жизни, культурно развивается и просто занимательно проводит время в кругу единомышленников, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Проект предлагает множество активностей, среди которых и последние тренды. Наши долголеты с энтузиазмом включаются во все виды деятельности. Так получилось и с сапбордами, теперь они прочно закрепились в нашем проекте", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.
В пресс-службе добавили, что занятия на сапбордах проводятся в следующих муниципалитетах: Королев, Красногорск, Орехово-Зуево, Зарайск, Воскресенск, Дзержинск, Луховицы, Люберцы, Коломна, Серебряные Пруды и Одинцово. На сайте можно узнать подробности о проекте и присоединиться к нему.