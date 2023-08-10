https://ria.ru/20230810/podmoskove-1889283822.html

Свыше 250 тысяч пенсионеров Подмосковья участвуют в "Активном долголетии"

Свыше 250 тысяч пенсионеров Подмосковья участвуют в "Активном долголетии" - РИА Новости, 10.08.2023

Свыше 250 тысяч пенсионеров Подмосковья участвуют в "Активном долголетии"

Количество участников проекта Московской области "Активное долголетие" уже превысило 250 тысяч человек, с каждым месяцем все больше подмосковных жителей... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T14:33

2023-08-10T14:33

2023-08-10T14:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

красногорск

королев

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Количество участников проекта Московской области "Активное долголетие" уже превысило 250 тысяч человек, с каждым месяцем все больше подмосковных жителей "серебряного" возраста хотят стать частью большой команды, которая ведет активный образ жизни, культурно развивается и просто занимательно проводит время в кругу единомышленников, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Проект предлагает множество активностей, среди которых и последние тренды. Наши долголеты с энтузиазмом включаются во все виды деятельности. Так получилось и с сапбордами, теперь они прочно закрепились в нашем проекте", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева. В пресс-службе добавили, что занятия на сапбордах проводятся в следующих муниципалитетах: Королев, Красногорск, Орехово-Зуево, Зарайск, Воскресенск, Дзержинск, Луховицы, Люберцы, Коломна, Серебряные Пруды и Одинцово. На сайте можно узнать подробности о проекте и присоединиться к нему.

https://ria.ru/20230809/podmoskove-1888997140.html

московская область (подмосковье)

красногорск

королев

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), красногорск, королев