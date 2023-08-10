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Санавиация Подмосковья выполнила свыше 450 вылетов с начала года - РИА Новости, 10.08.2023
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Новости Подмосковья
 
13:33 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/podmoskove-1889268586.html
Санавиация Подмосковья выполнила свыше 450 вылетов с начала года
Санавиация Подмосковья выполнила свыше 450 вылетов с начала года - РИА Новости, 10.08.2023
Санавиация Подмосковья выполнила свыше 450 вылетов с начала года
В Московской области санитарная авиация выполнила более 450 вылетов с начала 2023 года, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:33
2023-08-10T13:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
подольск
светлана стригункова
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Московской области санитарная авиация выполнила более 450 вылетов с начала 2023 года, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Работа санавиации в Подмосковье организована в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Она используется для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что использование вертолетов санавиации для срочной транспортировки пациентов в медицинские учреждения особенно важно в условиях сильной загруженности дорог и большой удаленности стационара от места происшествия. "Благодаря системе "Ночной старт", вылеты осуществляются даже в темное время суток. С начала года санавиация совершила 462 вылета. Было эвакуировано 458 человек, в том числе 302 ребенка", - сказала Стригункова. В пресс-службе добавили, что в составе авиамедицинских бригад работают высококвалифицированные врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи. В основном санитарная авиация доставляет пострадавших в больницы Красногорска, Подольска, Ногинска, Химок – в травмоцентры первого уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.
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московская область (подмосковье)
красногорск
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московская область (подмосковье), красногорск, подольск, светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Подольск, Светлана Стригункова

Санавиация Подмосковья выполнила свыше 450 вылетов с начала года

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиСанавиация Подмосковья выполнила свыше 450 вылетов с начала года
Санавиация Подмосковья выполнила свыше 450 вылетов с начала года - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Санавиация Подмосковья выполнила свыше 450 вылетов с начала года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Московской области санитарная авиация выполнила более 450 вылетов с начала 2023 года, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Работа санавиации в Подмосковье организована в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Она используется для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов.
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Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что использование вертолетов санавиации для срочной транспортировки пациентов в медицинские учреждения особенно важно в условиях сильной загруженности дорог и большой удаленности стационара от места происшествия.
"Благодаря системе "Ночной старт", вылеты осуществляются даже в темное время суток. С начала года санавиация совершила 462 вылета. Было эвакуировано 458 человек, в том числе 302 ребенка", - сказала Стригункова.
В пресс-службе добавили, что в составе авиамедицинских бригад работают высококвалифицированные врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи. В основном санитарная авиация доставляет пострадавших в больницы Красногорска, Подольска, Ногинска, Химок – в травмоцентры первого уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КрасногорскПодольскСветлана Стригункова
 
 
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