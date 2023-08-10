Санавиация Подмосковья выполнила свыше 450 вылетов с начала года
© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиСанавиация Подмосковья выполнила свыше 450 вылетов с начала года
Санавиация Подмосковья выполнила свыше 450 вылетов с начала года
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Московской области санитарная авиация выполнила более 450 вылетов с начала 2023 года, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Работа санавиации в Подмосковье организована в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Она используется для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов.
Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что использование вертолетов санавиации для срочной транспортировки пациентов в медицинские учреждения особенно важно в условиях сильной загруженности дорог и большой удаленности стационара от места происшествия.
"Благодаря системе "Ночной старт", вылеты осуществляются даже в темное время суток. С начала года санавиация совершила 462 вылета. Было эвакуировано 458 человек, в том числе 302 ребенка", - сказала Стригункова.
В пресс-службе добавили, что в составе авиамедицинских бригад работают высококвалифицированные врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи. В основном санитарная авиация доставляет пострадавших в больницы Красногорска, Подольска, Ногинска, Химок – в травмоцентры первого уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.