https://ria.ru/20230810/podmoskove-1889268586.html

Санавиация Подмосковья выполнила свыше 450 вылетов с начала года

Санавиация Подмосковья выполнила свыше 450 вылетов с начала года - РИА Новости, 10.08.2023

Санавиация Подмосковья выполнила свыше 450 вылетов с начала года

В Московской области санитарная авиация выполнила более 450 вылетов с начала 2023 года, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:33

2023-08-10T13:33

2023-08-10T13:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

красногорск

подольск

светлана стригункова

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Московской области санитарная авиация выполнила более 450 вылетов с начала 2023 года, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Работа санавиации в Подмосковье организована в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Она используется для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что использование вертолетов санавиации для срочной транспортировки пациентов в медицинские учреждения особенно важно в условиях сильной загруженности дорог и большой удаленности стационара от места происшествия. "Благодаря системе "Ночной старт", вылеты осуществляются даже в темное время суток. С начала года санавиация совершила 462 вылета. Было эвакуировано 458 человек, в том числе 302 ребенка", - сказала Стригункова. В пресс-службе добавили, что в составе авиамедицинских бригад работают высококвалифицированные врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи. В основном санитарная авиация доставляет пострадавших в больницы Красногорска, Подольска, Ногинска, Химок – в травмоцентры первого уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

https://ria.ru/20230810/podmoskove-1889267749.html

московская область (подмосковье)

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подольск

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), красногорск, подольск, светлана стригункова