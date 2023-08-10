https://ria.ru/20230810/podgotovka-1889189993.html

Не знают, кто такие россияне. В ВСУ пожаловались на инструкторов с Запада

Не знают, кто такие россияне. В ВСУ пожаловались на инструкторов с Запада - РИА Новости, 10.08.2023

Не знают, кто такие россияне. В ВСУ пожаловались на инструкторов с Запада

У западных инструкторов нет необходимого опыта для подготовки украинских солдат, пишет обозреватель Open Democracy Изобель Кошив. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T04:10

2023-08-10T04:10

2023-08-10T08:59

украина

россия

сергей лавров

киев

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. У западных инструкторов нет необходимого опыта для подготовки украинских солдат, пишет обозреватель Open Democracy Изобель Кошив."Западные инструкторы не понимают, с каким противником приходится иметь дело, сетуют украинские солдаты. Они недостаточно подготовлены к реалиям конфликта с Россией из-за разницы между натовской и внутренней войсковой подготовкой", — заявил обозреватель.По словам автора, НАТО может предложить солдатам из Украины только базовый курс, тогда как жизненно важной подготовкой занимается сам Киев. По мнению некоторых солдат ВСУ, прошедших подготовку в странах Запада, инструкторы мало понимают специфику "всей ситуации". Один из героев материала, сержант украинской армии с позывным Голландец, отметил, что натовские инструкторы часто приводят примеры из операций на Ближнем Востоке, где цель военных альянса заключалась в зачистке помещений и выявлении боевиков среди мирного населения. Это совсем не подходит для подготовки к конфликту с российской армией, так как все бои происходят в основном на ровной местности, посетовал собеседник портала. Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230727/svo-1886388932.html

https://ria.ru/20230806/instruktory-1888416090.html

украина

россия

киев

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украина, россия, сергей лавров, киев, вооруженные силы украины, нато