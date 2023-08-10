Рейтинг@Mail.ru
Не знают, кто такие россияне. В ВСУ пожаловались на инструкторов с Запада - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:10 10.08.2023 (обновлено: 08:59 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/podgotovka-1889189993.html
Не знают, кто такие россияне. В ВСУ пожаловались на инструкторов с Запада
Не знают, кто такие россияне. В ВСУ пожаловались на инструкторов с Запада - РИА Новости, 10.08.2023
Не знают, кто такие россияне. В ВСУ пожаловались на инструкторов с Запада
У западных инструкторов нет необходимого опыта для подготовки украинских солдат, пишет обозреватель Open Democracy Изобель Кошив. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T04:10
2023-08-10T08:59
украина
россия
сергей лавров
киев
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_2559425b4312e356b063e68963585f6b.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. У западных инструкторов нет необходимого опыта для подготовки украинских солдат, пишет обозреватель Open Democracy Изобель Кошив."Западные инструкторы не понимают, с каким противником приходится иметь дело, сетуют украинские солдаты. Они недостаточно подготовлены к реалиям конфликта с Россией из-за разницы между натовской и внутренней войсковой подготовкой", — заявил обозреватель.По словам автора, НАТО может предложить солдатам из Украины только базовый курс, тогда как жизненно важной подготовкой занимается сам Киев. По мнению некоторых солдат ВСУ, прошедших подготовку в странах Запада, инструкторы мало понимают специфику "всей ситуации". Один из героев материала, сержант украинской армии с позывным Голландец, отметил, что натовские инструкторы часто приводят примеры из операций на Ближнем Востоке, где цель военных альянса заключалась в зачистке помещений и выявлении боевиков среди мирного населения. Это совсем не подходит для подготовки к конфликту с российской армией, так как все бои происходят в основном на ровной местности, посетовал собеседник портала. Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230727/svo-1886388932.html
https://ria.ru/20230806/instruktory-1888416090.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_a26cc14f98594e8055e522d0c36b9c7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сергей лавров, киев, вооруженные силы украины, нато
Украина, Россия, Сергей Лавров, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО
Не знают, кто такие россияне. В ВСУ пожаловались на инструкторов с Запада

Open Democracy: западные инструкторы не в состоянии подготовить солдат ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. У западных инструкторов нет необходимого опыта для подготовки украинских солдат, пишет обозреватель Open Democracy Изобель Кошив.
«
"Западные инструкторы не понимают, с каким противником приходится иметь дело, сетуют украинские солдаты. Они недостаточно подготовлены к реалиям конфликта с Россией из-за разницы между натовской и внутренней войсковой подготовкой", — заявил обозреватель.
По словам автора, НАТО может предложить солдатам из Украины только базовый курс, тогда как жизненно важной подготовкой занимается сам Киев. По мнению некоторых солдат ВСУ, прошедших подготовку в странах Запада, инструкторы мало понимают специфику "всей ситуации".
Один из героев материала, сержант украинской армии с позывным Голландец, отметил, что натовские инструкторы часто приводят примеры из операций на Ближнем Востоке, где цель военных альянса заключалась в зачистке помещений и выявлении боевиков среди мирного населения. Это совсем не подходит для подготовки к конфликту с российской армией, так как все бои происходят в основном на ровной местности, посетовал собеседник портала.
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
"Армия США тоже не способна на это". На Западе объяснили провал ВСУ
27 июля, 08:00
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Американские инструкторы обучают украинских военных - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Инструкторы из Дании и Британии готовили боевиков на базе "Азова"*
6 августа, 04:21
 
УкраинаРоссияСергей ЛавровКиевВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала