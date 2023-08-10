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Более 30 медиков пришли в больницы Удмуртии по программам поддержки

Более 30 медиков пришли в больницы Удмуртии по программам поддержки - РИА Новости, 10.08.2023

Более 30 медиков пришли в больницы Удмуртии по программам поддержки

Более 30 медиков пришли работать в сельские больницы Удмуртии по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T15:49

2023-08-10T15:49

2023-08-10T15:49

общество

завьяловский район

россия

александр бречалов

владимир путин

здоровье - общество

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УФА, 10 авг – РИА Новости. Более 30 медиков пришли работать в сельские больницы Удмуртии по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", сообщил глава региона Александр Бречалов. По данным пресс-службы руководителя республики, в Удмуртии продолжается реализация программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", которые направлены на обеспечение сельских больниц квалифицированными медицинскими кадрами. "За 7 месяцев 2023 года возможностями программ воспользовались уже 32 человека – 22 врача и 10 средних медицинских работников", - цитирует пресс-служба главу региона Александра Бречалова. По его данным, новые врачи пришли в Балезинскую, Вавожскую, Дебесскую, Завьяловскую, Каракулинскую, Малопургинскую, Сарапульскую, Сюмсинскую, Шарканскую и Якшур-Бодьинскую районные больницы. Фельдшеры, акушерки и медицинские сестры – в Алнашскую, Воткинскую, Завьяловскую, Киясовскую, Малопургинскую, Сарапульскую, Увинскую, Шарканскую и Юкаменскую районные больницы. Бречалов отметил, что наиболее значительное кадровое пополнение – в Завьялово, сюда на работу пришли сразу 8 врачей и два фельдшера. Так, в деревне Сизёво Завьяловского района к работе в новом фельдшерско-акушерском пункте приступил фельдшер Сергей Нохрин. "Сергей Федорович пришел в здравоохранение уже во взрослом возрасте – в 37 лет пошел учиться на фельдшера. Медицину он считает своим призванием. Теперь он будет следить за здоровьем 457 жителей деревни в новом современном ФАПе, который был построен в конце прошлого года в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение", инициированного Президентом России Владимиром Путиным", - сообщил руководитель республики. В пресс-службе добавили, что в Удмуртии программа "Земский доктор" действует с 2012 года, "Земский фельдшер" - с 2018 года. Приехавшие на работу в сельскую местность врачи получают выплаты в размере 1,5 и 1 миллион рублей, средний медперсонал - 750 и 500 тысяч рублей. Всего в 2023 году в больницы республики в рамках программ планируется привлечь 64 врача и 34 средних медработника.

https://radiosputnik.ria.ru/20230804/neft-1888294885.html

https://ria.ru/20230801/investirovanie-1887684284.html

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общество, завьяловский район, россия, александр бречалов, владимир путин, здоровье - общество