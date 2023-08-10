https://ria.ru/20230810/podarok-1889390580.html
Пенсионер из тюменского города подарил бойцам СВО свой автомобиль
Пенсионер из тюменского города подарил бойцам СВО свой автомобиль - РИА Новости, 10.08.2023
Пенсионер из тюменского города подарил бойцам СВО свой автомобиль
Пенсионер из города Заводоуковска Тюменской области передал участникам спецоперации автомобиль УАЗ, сообщает администрация Заводоуковского городского округа в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T22:07
2023-08-10T22:07
2023-08-10T22:08
надежные люди
тюменская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ТЮМЕНЬ, 10 авг – РИА Новости. Пенсионер из города Заводоуковска Тюменской области передал участникам спецоперации автомобиль УАЗ, сообщает администрация Заводоуковского городского округа в своем телеграм-канале. Житель Заводоуковска Вячеслав Трескин недавно купил новый внедорожник, а прежний свой автомобиль, посоветовавшись с женой, решил отдать бойцам. "УАЗик полностью исправен, проходимость хорошая. От продажи много не выгадаю, да и к чему мне деньги, когда ситуация в стране такая?! А так ребята будут возить на машине раненых, боеприпасы, да всё, что нужно. Давно переживаю за бойцов на передовой. Рад, что смог оказать им помощь и внести небольшой вклад в общую победу", - прокомментировал подарок Вячеслав Трескин. Машина будет доставлена бойцам после того, как мастера в автосервисе проверят все узлы и агрегаты. В горадминистрации отметили, что в придачу к автомобилю пенсионер передал землякам несколько металлических канистр, запасные части на УАЗ и легковые автомобили, сшитые собственными руками три матраца, спальный мешок, а также небольшую печь-буржуйку, которую тоже сам смастерил.
https://realty.ria.ru/20230809/vtb-1889042739.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Тюменская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Пенсионер из тюменского города подарил бойцам СВО свой автомобиль
Пенсионер из города Заводоуковска подарил бойцам СВО свой автомобиль
ТЮМЕНЬ, 10 авг – РИА Новости.
Пенсионер из города Заводоуковска Тюменской области передал участникам спецоперации автомобиль УАЗ, сообщает администрация Заводоуковского городского округа в своем телеграм-канале
.
Житель Заводоуковска Вячеслав Трескин недавно купил новый внедорожник, а прежний свой автомобиль, посоветовавшись с женой, решил отдать бойцам.
"УАЗик полностью исправен, проходимость хорошая. От продажи много не выгадаю, да и к чему мне деньги, когда ситуация в стране такая?! А так ребята будут возить на машине раненых, боеприпасы, да всё, что нужно. Давно переживаю за бойцов на передовой. Рад, что смог оказать им помощь и внести небольшой вклад в общую победу", - прокомментировал подарок Вячеслав Трескин.
Машина будет доставлена бойцам после того, как мастера в автосервисе проверят все узлы и агрегаты. В горадминистрации отметили, что в придачу к автомобилю пенсионер передал землякам несколько металлических канистр, запасные части на УАЗ и легковые автомобили, сшитые собственными руками три матраца, спальный мешок, а также небольшую печь-буржуйку, которую тоже сам смастерил.
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