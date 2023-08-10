https://ria.ru/20230810/podarok-1889390580.html

Пенсионер из тюменского города подарил бойцам СВО свой автомобиль

Пенсионер из тюменского города подарил бойцам СВО свой автомобиль - РИА Новости, 10.08.2023

Пенсионер из тюменского города подарил бойцам СВО свой автомобиль

Пенсионер из города Заводоуковска Тюменской области передал участникам спецоперации автомобиль УАЗ, сообщает администрация Заводоуковского городского округа в... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T22:07

2023-08-10T22:07

2023-08-10T22:08

надежные люди

тюменская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881992728_0:92:2940:1746_1920x0_80_0_0_f04cf9d3ef754c2f04407b0ced98196e.jpg

ТЮМЕНЬ, 10 авг – РИА Новости. Пенсионер из города Заводоуковска Тюменской области передал участникам спецоперации автомобиль УАЗ, сообщает администрация Заводоуковского городского округа в своем телеграм-канале. Житель Заводоуковска Вячеслав Трескин недавно купил новый внедорожник, а прежний свой автомобиль, посоветовавшись с женой, решил отдать бойцам. "УАЗик полностью исправен, проходимость хорошая. От продажи много не выгадаю, да и к чему мне деньги, когда ситуация в стране такая?! А так ребята будут возить на машине раненых, боеприпасы, да всё, что нужно. Давно переживаю за бойцов на передовой. Рад, что смог оказать им помощь и внести небольшой вклад в общую победу", - прокомментировал подарок Вячеслав Трескин. Машина будет доставлена бойцам после того, как мастера в автосервисе проверят все узлы и агрегаты. В горадминистрации отметили, что в придачу к автомобилю пенсионер передал землякам несколько металлических канистр, запасные части на УАЗ и легковые автомобили, сшитые собственными руками три матраца, спальный мешок, а также небольшую печь-буржуйку, которую тоже сам смастерил.

https://realty.ria.ru/20230809/vtb-1889042739.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюменская область, ульяновский автомобильный завод (уаз)