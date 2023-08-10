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Пенсионер из тюменского города подарил бойцам СВО свой автомобиль - РИА Новости, 10.08.2023
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22:07 10.08.2023 (обновлено: 22:08 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/podarok-1889390580.html
Пенсионер из тюменского города подарил бойцам СВО свой автомобиль
Пенсионер из тюменского города подарил бойцам СВО свой автомобиль - РИА Новости, 10.08.2023
Пенсионер из тюменского города подарил бойцам СВО свой автомобиль
Пенсионер из города Заводоуковска Тюменской области передал участникам спецоперации автомобиль УАЗ, сообщает администрация Заводоуковского городского округа в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T22:07
2023-08-10T22:08
надежные люди
тюменская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ТЮМЕНЬ, 10 авг – РИА Новости. Пенсионер из города Заводоуковска Тюменской области передал участникам спецоперации автомобиль УАЗ, сообщает администрация Заводоуковского городского округа в своем телеграм-канале. Житель Заводоуковска Вячеслав Трескин недавно купил новый внедорожник, а прежний свой автомобиль, посоветовавшись с женой, решил отдать бойцам. "УАЗик полностью исправен, проходимость хорошая. От продажи много не выгадаю, да и к чему мне деньги, когда ситуация в стране такая?! А так ребята будут возить на машине раненых, боеприпасы, да всё, что нужно. Давно переживаю за бойцов на передовой. Рад, что смог оказать им помощь и внести небольшой вклад в общую победу", - прокомментировал подарок Вячеслав Трескин. Машина будет доставлена бойцам после того, как мастера в автосервисе проверят все узлы и агрегаты. В горадминистрации отметили, что в придачу к автомобилю пенсионер передал землякам несколько металлических канистр, запасные части на УАЗ и легковые автомобили, сшитые собственными руками три матраца, спальный мешок, а также небольшую печь-буржуйку, которую тоже сам смастерил.
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тюменская область
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тюменская область, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Тюменская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Пенсионер из тюменского города подарил бойцам СВО свой автомобиль

Пенсионер из города Заводоуковска подарил бойцам СВО свой автомобиль

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭлектромобиль УАЗ
Электромобиль УАЗ - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Электромобиль УАЗ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 10 авг – РИА Новости. Пенсионер из города Заводоуковска Тюменской области передал участникам спецоперации автомобиль УАЗ, сообщает администрация Заводоуковского городского округа в своем телеграм-канале.
Житель Заводоуковска Вячеслав Трескин недавно купил новый внедорожник, а прежний свой автомобиль, посоветовавшись с женой, решил отдать бойцам.
"УАЗик полностью исправен, проходимость хорошая. От продажи много не выгадаю, да и к чему мне деньги, когда ситуация в стране такая?! А так ребята будут возить на машине раненых, боеприпасы, да всё, что нужно. Давно переживаю за бойцов на передовой. Рад, что смог оказать им помощь и внести небольшой вклад в общую победу", - прокомментировал подарок Вячеслав Трескин.
Машина будет доставлена бойцам после того, как мастера в автосервисе проверят все узлы и агрегаты. В горадминистрации отметили, что в придачу к автомобилю пенсионер передал землякам несколько металлических канистр, запасные части на УАЗ и легковые автомобили, сшитые собственными руками три матраца, спальный мешок, а также небольшую печь-буржуйку, которую тоже сам смастерил.
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Надежные людиТюменская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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