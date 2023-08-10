https://ria.ru/20230810/passazhiropotok-1889290731.html

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июле вырос на пять процентов

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июле вырос на пять процентов - РИА Новости, 10.08.2023

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июле вырос на пять процентов

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июле вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,1 миллиона человек, при этом компания "Аэрофлот"... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T14:49

2023-08-10T14:49

2023-08-10T14:49

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аэрофлот

новости - туризм

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июле вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,1 миллиона человек, при этом компания "Аэрофлот" снизила перевозки на 0,1%, следует из сообщения компании. "Ключевые результаты группы "Аэрофлот" в июле 2023 года: общий объём перевозок составил 5,1 миллиона пассажиров, увеличившись на 5%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года: объём перевозок на внутренних линиях превышает исторические уровни: перевезено 4,2 миллиона пассажиров, что выше показателя июля 2019 года на 21,4%, при этом на 5,4% ниже июля 2022 года", - говорится в сообщении. "Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,7 миллиона пассажиров, сопоставимо с аналогичным периодом 2022 года, пассажирооборот "Аэрофлота" увеличился на 9,6%", - также отметила компания.

https://ria.ru/20230804/aeroflot-1888127798.html

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