Полиция препятствует проходу паломников в Киево-Печерскую лавру
Полиция не пропускает проживающих в обители паломников в Киево-Печерскую лавру
Киево-Печерская лавра. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции отказываются пропускать в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ) паломников, проживающих в отелях обители, сообщает УПЦ в телеграм-канале.
«
"Полиция отказывается пропускать в обитель паломников, проживающих в лаврских отелях. Сейчас среди паломников есть родители, которые не могут попасть к своим детям в отель", - говорится в сообщении УПЦ.
В УПЦ добавили, что людям, которые из-за распоряжения заповедника оказались без ночлега, полиция предложила ночевать в храме преподобного Агапита Печерского, который не предназначен для проживания – там нет кроватей и необходимых гигиенических условий. "Кроме того, паломники лишены возможности попасть к личным вещам, оставшимся на территории лавры, в которую вход был неожиданно ограниченным", - подчеркнули в Украинской православной церкви.
Ранее в четверг источники РИА Новости сообщили, что суд в Киеве удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом, монахов после этого могут выселить. Как накануне заявили в суде представители истца – государственного заповедника, у монахов "нет оснований пребывать и проживать в помещениях" Киево-Печерской лавры. Ранее адвокат Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Никита Чекман уточнял, что для многих насельников обители она является единственным и постоянным местом жительства. В своем телеграм-канале Чекман назвал решение суда об удовлетворении иска заповедника "одним из позорнейших в истории Украины".
Также сегодня государственный заповедник "Киево-Печерская лавра" взял в оперативное управление 10 из 79 объектов одноименного монастыря Украинской православной церкви (УПЦ).
В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. Уточняется, что полный текст решения суда будет доступен сторонам дела 17-18 августа. Таким образом, суд первой инстанции признал, что госзаповедник законно разорвал с монастырем договор аренды помещений, которыми монастырь пользовался более 30 лет.
Киево-Печерская лавра основана в XI веке, это древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Позже в пользование Церкви передали и другие объекты лавры, которые за 35 лет были восстановлены церковью, однако они оставались в собственности государства.