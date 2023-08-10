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Полиция препятствует проходу паломников в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 10.08.2023
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Религия
 
21:28 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/palomniki-1889386888.html
Полиция препятствует проходу паломников в Киево-Печерскую лавру
Полиция препятствует проходу паломников в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 10.08.2023
Полиция препятствует проходу паломников в Киево-Печерскую лавру
Сотрудники полиции отказываются пропускать в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ) паломников, проживающих в отелях обители,... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T21:28
2023-08-10T21:28
религия
русская православная церковь
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
в мире
украина
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции отказываются пропускать в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ) паломников, проживающих в отелях обители, сообщает УПЦ в телеграм-канале. "Полиция отказывается пропускать в обитель паломников, проживающих в лаврских отелях. Сейчас среди паломников есть родители, которые не могут попасть к своим детям в отель", - говорится в сообщении УПЦ. В УПЦ добавили, что людям, которые из-за распоряжения заповедника оказались без ночлега, полиция предложила ночевать в храме преподобного Агапита Печерского, который не предназначен для проживания – там нет кроватей и необходимых гигиенических условий. "Кроме того, паломники лишены возможности попасть к личным вещам, оставшимся на территории лавры, в которую вход был неожиданно ограниченным", - подчеркнули в Украинской православной церкви. Ранее в четверг источники РИА Новости сообщили, что суд в Киеве удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом, монахов после этого могут выселить. Как накануне заявили в суде представители истца – государственного заповедника, у монахов "нет оснований пребывать и проживать в помещениях" Киево-Печерской лавры. Ранее адвокат Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Никита Чекман уточнял, что для многих насельников обители она является единственным и постоянным местом жительства. В своем телеграм-канале Чекман назвал решение суда об удовлетворении иска заповедника "одним из позорнейших в истории Украины". Также сегодня государственный заповедник "Киево-Печерская лавра" взял в оперативное управление 10 из 79 объектов одноименного монастыря Украинской православной церкви (УПЦ). В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. Уточняется, что полный текст решения суда будет доступен сторонам дела 17-18 августа. Таким образом, суд первой инстанции признал, что госзаповедник законно разорвал с монастырем договор аренды помещений, которыми монастырь пользовался более 30 лет. Киево-Печерская лавра основана в XI веке, это древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Позже в пользование Церкви передали и другие объекты лавры, которые за 35 лет были восстановлены церковью, однако они оставались в собственности государства.
https://ria.ru/20230726/lavra-1886498616.html
https://ria.ru/20230810/lavra-1889380158.html
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русская православная церковь, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире, украина
Религия, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, В мире, Украина
Полиция препятствует проходу паломников в Киево-Печерскую лавру

Полиция не пропускает проживающих в обители паломников в Киево-Печерскую лавру

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции отказываются пропускать в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ) паломников, проживающих в отелях обители, сообщает УПЦ в телеграм-канале.
«
"Полиция отказывается пропускать в обитель паломников, проживающих в лаврских отелях. Сейчас среди паломников есть родители, которые не могут попасть к своим детям в отель", - говорится в сообщении УПЦ.
В УПЦ добавили, что людям, которые из-за распоряжения заповедника оказались без ночлега, полиция предложила ночевать в храме преподобного Агапита Печерского, который не предназначен для проживания – там нет кроватей и необходимых гигиенических условий. "Кроме того, паломники лишены возможности попасть к личным вещам, оставшимся на территории лавры, в которую вход был неожиданно ограниченным", - подчеркнули в Украинской православной церкви.
Ранее в четверг источники РИА Новости сообщили, что суд в Киеве удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом, монахов после этого могут выселить. Как накануне заявили в суде представители истца – государственного заповедника, у монахов "нет оснований пребывать и проживать в помещениях" Киево-Печерской лавры. Ранее адвокат Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Никита Чекман уточнял, что для многих насельников обители она является единственным и постоянным местом жительства. В своем телеграм-канале Чекман назвал решение суда об удовлетворении иска заповедника "одним из позорнейших в истории Украины".
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Также сегодня государственный заповедник "Киево-Печерская лавра" взял в оперативное управление 10 из 79 объектов одноименного монастыря Украинской православной церкви (УПЦ).
В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. Уточняется, что полный текст решения суда будет доступен сторонам дела 17-18 августа. Таким образом, суд первой инстанции признал, что госзаповедник законно разорвал с монастырем договор аренды помещений, которыми монастырь пользовался более 30 лет.
Киево-Печерская лавра основана в XI веке, это древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Позже в пользование Церкви передали и другие объекты лавры, которые за 35 лет были восстановлены церковью, однако они оставались в собственности государства.
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