https://ria.ru/20230810/oruzhie-1889282060.html

На форуме "Армия-2023" покажут самое эффективное оружие СВО

На форуме "Армия-2023" покажут самое эффективное оружие СВО - РИА Новости, 10.08.2023

На форуме "Армия-2023" покажут самое эффективное оружие СВО

"Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") на форуме "Армия-2023" организует специальный показ российского вооружения, наиболее эффективно противостоящего западному РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T14:21

2023-08-10T14:21

2023-08-10T14:23

форум "армия — 2023"

безопасность

су-57

су-35

ростех

рособоронэкспорт

кубинка

александр михеев

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") на форуме "Армия-2023" организует специальный показ российского вооружения, наиболее эффективно противостоящего западному оружию в ходе специальной военной операции, сообщил гендиректор компании Александр Михеев. "Выставляемые на площадках форума "Армия" образцы российского вооружения имеют успешный опыт применения на поле боя. Они показали себя как простые в эксплуатации и в то же время очень эффективные в противодействии самой современной продукции наших западных конкурентов. "Рособоронэкспорт" в 2023 году в рамках своей экспозиции выделил отдельную локацию для демонстрации таких образцов", - сказал Михеев, которого цитирует пресс-служба компании. Он отметил, что "представленная продукция уже прошла необходимую модернизацию и доработана с учетом обратной связи из зоны проведения специальной военной операции". "Рособоронэкспорт" ожидает повышенный интерес участников форума к получившим боевой опыт образцам. Например, комплексу с барражирующими боеприпасами "Куб-Э". Также будут показаны элементы системы разведки и управления артиллерийским подразделением на основе комплекса "Планшет-А" и звукотеплового комплекса 1Б75Э; комплексы разведки с БПЛА "Орлан-10" и "Орлан-30", средства огневого поражения – самоходная гаубица "Мста-С" калибра 155 мм и 120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С31 "Вена". Средства разведки, РЭБ и комплексы ПВО будут представлены в составе эшелонированной системы борьбы с беспилотниками, обеспечивающей поражение аппаратов различных классов. Так, физически дроны уничтожаются ЗРК "Викинг", ЗРК типа "Тор", ЗРПК типа "Панцирь" и ПЗРК "Верба", "Игла-С". Системы навигации и управления БПЛА подавляют средства РЭБ, в том числе представленные на "Армии-2023" комплексы РБ-504П-Э, "Аргумент-2" и "Аргумент-3". В сегменте средств радиоэлектронной борьбы с высокоточными боеприпасами на "Армии" покажут унифицированные модули радиопомех "Поле-21Э" и автоматизированную станцию помех абонентам спутниковой связи и спутниковой радионавигационной системыР-330Ж. Производители продемонстрируют новинки российского ОПК: бронеавтомобиль З-СТС "Ахмат", истребители Су-57 и Су-35 с новейшими управляемыми средствами поражения, артиллерийские боеприпасы и снайперский комплекс Raptor. Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа. Его посетят 49 делегаций по приглашению Минобороны РФ, 20 делегаций – по приглашению "Рособоронэкспорта"; 29 будут возглавлять министры обороны и начальники генеральных штабов. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки.

https://ria.ru/20230810/trenazher-1889233787.html

https://ria.ru/20230809/skolkovo-1889031371.html

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форум "армия — 2023", безопасность, су-57, су-35, ростех, рособоронэкспорт, кубинка, александр михеев