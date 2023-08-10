https://ria.ru/20230810/oruzhie-1889279459.html

Эстония передаст Украине оружие и боеприпасы

Эстония передаст Украине оружие и боеприпасы - РИА Новости, 10.08.2023

Эстония передаст Украине оружие и боеприпасы

Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура направить Украине 150 единиц ручного огнестрельного оружия и боеприпасы к нему,... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T14:11

2023-08-10T14:11

2023-08-10T14:11

специальная военная операция на украине

украина

россия

эстония

ханно певкур

сергей лавров

нато

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 авг - РИА Новости. Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура направить Украине 150 единиц ручного огнестрельного оружия и боеприпасы к нему, сообщила в четверг пресс-служба эстонского военного ведомства. "Мы снова нашли возможность помочь Украине. На этот раз Киеву будут отправлены 150 единиц ручного огнестрельного оружия и боеприпасы к нему. Сторонники Украины должны ускорить оказание военной помощи, а также улучшить возможности собственной оборонной промышленности", - приводит слова Певкура пресс-служба. Минобороны не уточняет, какое именно оружие будет поставлено Украине. По данным минобороны, Эстония уже предоставила Украине военную помощь на сумму почти 400 миллионов евро, более чем на 1% ВВП страны. В ее состав вошли ракеты для противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и сухие пайки. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230804/oruzhie-1888220667.html

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украина, россия, эстония, ханно певкур, сергей лавров, нато