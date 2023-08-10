https://ria.ru/20230810/organizatsiya-1889214343.html

Украинскую Conflict Intelligence Team признали нежелательной в России

Украинскую Conflict Intelligence Team признали нежелательной в России - РИА Новости, 10.08.2023

Украинскую Conflict Intelligence Team признали нежелательной в России

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской организации Conflict Intelligence Team (Сетевое объединение... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T09:58

2023-08-10T09:58

2023-08-10T10:02

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

безопасность

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской организации Conflict Intelligence Team (Сетевое объединение журналистов-расследователей), сообщает пресс-служба надзорного ведомства на сайте. "По результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team ("Сетевое объединение журналистов-расследователей"), Украина", - говорится в сообщении. Уточняется, что электронную платформу, которая первоначально называлась War in Ukraine, создал скрывающийся за границей от уголовного преследования гражданин России Руслан Карпук совместно с участниками запрещенной экстремистской организации ФБК*, являющимися резидентами иностранных государств и также проживающими за рубежом. По информации ведомства, основной целью группы псевдожурналистов является сбор и опубликование информации о ВС РФ, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации. В своей деятельности так называемые расследователи взаимодействуют с организацией Bellingcat**, имеющей схожие цели и деятельность которой также признана нежелательной. "Conflict Intelligence Team на постоянной основе размещает в интернете искаженные материалы якобы с доказательством "военных преступлений" Вооруженных сил Российской Федерации в период проведения специальной военной операции", - отмечается в релизе. В частности, 3 марта 2022 года Роскомнадзором за распространение недостоверной общественно значимой информации о ходе СВО был заблокирован ее сайт. Имитируя журналистскую деятельность, организация активно участвует в инициируемых зарубежными антироссийскими центрами пропагандистских кампаниях, направленных на продвижение протестных настроений и деструктивных идей. Ее псевдоэкспертные заключения, основанные на заведомо ложных аргументах и выдаваемые за мнение граждан России, передаются в США и используются лоббистами с целью усиления санкционного давления на нашу страну, считают в Генпрокуратуре.*Организация, выполняющая функции иноагента.** СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230719/nezhelatelnaya-1885140208.html

https://ria.ru/20230808/genprokuratura-1888897251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), безопасность