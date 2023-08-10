Украинскую Conflict Intelligence Team признали нежелательной в России
Генпрокуратура признала украинскую Conflict Intelligence Team нежелательной в России
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской организации Conflict Intelligence Team (Сетевое объединение журналистов-расследователей), сообщает пресс-служба надзорного ведомства на сайте.
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"По результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team ("Сетевое объединение журналистов-расследователей"), Украина", - говорится в сообщении.
Уточняется, что электронную платформу, которая первоначально называлась War in Ukraine, создал скрывающийся за границей от уголовного преследования гражданин России Руслан Карпук совместно с участниками запрещенной экстремистской организации ФБК*, являющимися резидентами иностранных государств и также проживающими за рубежом.
По информации ведомства, основной целью группы псевдожурналистов является сбор и опубликование информации о ВС РФ, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации. В своей деятельности так называемые расследователи взаимодействуют с организацией Bellingcat**, имеющей схожие цели и деятельность которой также признана нежелательной.
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"Conflict Intelligence Team на постоянной основе размещает в интернете искаженные материалы якобы с доказательством "военных преступлений" Вооруженных сил Российской Федерации в период проведения специальной военной операции", - отмечается в релизе.
В частности, 3 марта 2022 года Роскомнадзором за распространение недостоверной общественно значимой информации о ходе СВО был заблокирован ее сайт.
Имитируя журналистскую деятельность, организация активно участвует в инициируемых зарубежными антироссийскими центрами пропагандистских кампаниях, направленных на продвижение протестных настроений и деструктивных идей. Ее псевдоэкспертные заключения, основанные на заведомо ложных аргументах и выдаваемые за мнение граждан России, передаются в США и используются лоббистами с целью усиления санкционного давления на нашу страну, считают в Генпрокуратуре.
*Организация, выполняющая функции иноагента.
** СМИ, выполняющее функции иностранного агента.