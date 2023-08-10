https://ria.ru/20230810/oplata-1889195681.html

Ничто не бесплатно. В Сети развеяли мечты Зеленского о поставках техники

Ничто не бесплатно. В Сети развеяли мечты Зеленского о поставках техники - РИА Новости, 10.08.2023

Ничто не бесплатно. В Сети развеяли мечты Зеленского о поставках техники

Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении очередного пакета военной помощи от Германии. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T06:35

2023-08-10T06:35

2023-08-10T11:11

в мире

украина

германия

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:939:2048:2091_1920x0_80_0_0_2f0de22d2d6edc71790dfdf5e3c56829.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении очередного пакета военной помощи от Германии."Ничего не бывает бесплатно, господин актер", — пошутил PlayDude."Украина — наемник Запада?" — поинтересовался Marcus Berger."Я вижу только больше страданий и смерти для жителей Украины. Нужны переговоры вместо поставок оружия", — написал Angaleri."Если бы народу Германии было позволено решать, Украине бы ничего не досталось", — отметил Falki. "Я не знал, что так много немцев слепо следуют за своим лидером. Звучит знакомо, ничего не изменилось. Еще и звонят другим нацистам. Нелепо", — высказался NB45678.Накануне Министерство обороны Германии опубликовало список поставленной Киеву техники. Из него следует, что за две недели ВСУ получили две системы Patriot, более шести тысяч дымовых боеприпасов калибра 155 миллиметров, пять бронеавтомобилей, 100 пулеметов MG5, десять гусеничных вездеходов Bandvagn 206, четыре дрона и более десяти военных грузовиков.

https://ria.ru/20230810/proval-1889188545.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230809/zelenskiy-1889120239.html

украина

германия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины