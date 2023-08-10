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Ничто не бесплатно. В Сети развеяли мечты Зеленского о поставках техники - РИА Новости, 10.08.2023
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06:35 10.08.2023 (обновлено: 11:11 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/oplata-1889195681.html
Ничто не бесплатно. В Сети развеяли мечты Зеленского о поставках техники
Ничто не бесплатно. В Сети развеяли мечты Зеленского о поставках техники - РИА Новости, 10.08.2023
Ничто не бесплатно. В Сети развеяли мечты Зеленского о поставках техники
Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении очередного пакета военной помощи от Германии. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T06:35
2023-08-10T11:11
в мире
украина
германия
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении очередного пакета военной помощи от Германии."Ничего не бывает бесплатно, господин актер", — пошутил PlayDude."Украина — наемник Запада?" — поинтересовался Marcus Berger."Я вижу только больше страданий и смерти для жителей Украины. Нужны переговоры вместо поставок оружия", — написал Angaleri."Если бы народу Германии было позволено решать, Украине бы ничего не досталось", — отметил Falki. "Я не знал, что так много немцев слепо следуют за своим лидером. Звучит знакомо, ничего не изменилось. Еще и звонят другим нацистам. Нелепо", — высказался NB45678.Накануне Министерство обороны Германии опубликовало список поставленной Киеву техники. Из него следует, что за две недели ВСУ получили две системы Patriot, более шести тысяч дымовых боеприпасов калибра 155 миллиметров, пять бронеавтомобилей, 100 пулеметов MG5, десять гусеничных вездеходов Bandvagn 206, четыре дрона и более десяти военных грузовиков.
https://ria.ru/20230810/proval-1889188545.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230809/zelenskiy-1889120239.html
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в мире, украина, германия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Германия, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Ничто не бесплатно. В Сети развеяли мечты Зеленского о поставках техники

Пользователи Twitter напомнили Зеленскому, что за западную технику придется заплатить

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении очередного пакета военной помощи от Германии.
«
"Ничего не бывает бесплатно, господин актер", — пошутил PlayDude.
"Украина — наемник Запада?" — поинтересовался Marcus Berger.
"Я вижу только больше страданий и смерти для жителей Украины. Нужны переговоры вместо поставок оружия", — написал Angaleri.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
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"Если бы народу Германии было позволено решать, Украине бы ничего не досталось", — отметил Falki.
"Я не знал, что так много немцев слепо следуют за своим лидером. Звучит знакомо, ничего не изменилось. Еще и звонят другим нацистам. Нелепо", — высказался NB45678.
Накануне Министерство обороны Германии опубликовало список поставленной Киеву техники. Из него следует, что за две недели ВСУ получили две системы Patriot, более шести тысяч дымовых боеприпасов калибра 155 миллиметров, пять бронеавтомобилей, 100 пулеметов MG5, десять гусеничных вездеходов Bandvagn 206, четыре дрона и более десяти военных грузовиков.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
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