https://ria.ru/20230810/okhota-1889286937.html

Охотник из Югры перепутал подростка с гусем и ранил его

Охотник из Югры перепутал подростка с гусем и ранил его - РИА Новости, 10.08.2023

Охотник из Югры перепутал подростка с гусем и ранил его

Житель Ханты-Мансийского автономного округа во время стрельбы по гусям случайно подстрелил ребенка, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T14:36

2023-08-10T14:36

2023-08-10T14:45

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа во время стрельбы по гусям случайно подстрелил ребенка, сообщает региональная прокуратура. "По предварительным данным, 8 августа 2023 года, в вечернее время, житель Березовского района, находился на реке Северная Сосьва вблизи деревни Кимкьясуй. Через некоторое время мужчина увидел плавающих у берега гусей, он произвел выстрел из охотничьего ружья. Однако по ошибке выстрелил в 15-летнего подростка", - говорится в сообщении. Как уточнили в региональном управлении СК РФ, выстрел пришелся мальчику в голову. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия.

https://ria.ru/20230201/obvinenie-1848858940.html

ханты-мансийский автономный округ

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ханты-мансийский автономный округ, россия, следственный комитет россии (ск рф)