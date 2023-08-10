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Охотник из Югры перепутал подростка с гусем и ранил его - РИА Новости, 10.08.2023
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14:36 10.08.2023 (обновлено: 14:45 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/okhota-1889286937.html
Охотник из Югры перепутал подростка с гусем и ранил его
Охотник из Югры перепутал подростка с гусем и ранил его - РИА Новости, 10.08.2023
Охотник из Югры перепутал подростка с гусем и ранил его
Житель Ханты-Мансийского автономного округа во время стрельбы по гусям случайно подстрелил ребенка, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:36
2023-08-10T14:45
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа во время стрельбы по гусям случайно подстрелил ребенка, сообщает региональная прокуратура. "По предварительным данным, 8 августа 2023 года, в вечернее время, житель Березовского района, находился на реке Северная Сосьва вблизи деревни Кимкьясуй. Через некоторое время мужчина увидел плавающих у берега гусей, он произвел выстрел из охотничьего ружья. Однако по ошибке выстрелил в 15-летнего подростка", - говорится в сообщении. Как уточнили в региональном управлении СК РФ, выстрел пришелся мальчику в голову. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия.
https://ria.ru/20230201/obvinenie-1848858940.html
ханты-мансийский автономный округ
россия
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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Охотник из Югры перепутал подростка с гусем и ранил его

Житель ХМАО во время охоты выстрелил в подростка, приняв его за гуся

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа во время стрельбы по гусям случайно подстрелил ребенка, сообщает региональная прокуратура.
"По предварительным данным, 8 августа 2023 года, в вечернее время, житель Березовского района, находился на реке Северная Сосьва вблизи деревни Кимкьясуй. Через некоторое время мужчина увидел плавающих у берега гусей, он произвел выстрел из охотничьего ружья. Однако по ошибке выстрелил в 15-летнего подростка", - говорится в сообщении. Как уточнили в региональном управлении СК РФ, выстрел пришелся мальчику в голову.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия.
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ПроисшествияХанты-Мансийский автономный округРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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