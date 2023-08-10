https://ria.ru/20230810/okhota-1889286937.html
Охотник из Югры перепутал подростка с гусем и ранил его
Охотник из Югры перепутал подростка с гусем и ранил его - РИА Новости, 10.08.2023
Охотник из Югры перепутал подростка с гусем и ранил его
Житель Ханты-Мансийского автономного округа во время стрельбы по гусям случайно подстрелил ребенка, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:36
2023-08-10T14:36
2023-08-10T14:45
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа во время стрельбы по гусям случайно подстрелил ребенка, сообщает региональная прокуратура. "По предварительным данным, 8 августа 2023 года, в вечернее время, житель Березовского района, находился на реке Северная Сосьва вблизи деревни Кимкьясуй. Через некоторое время мужчина увидел плавающих у берега гусей, он произвел выстрел из охотничьего ружья. Однако по ошибке выстрелил в 15-летнего подростка", - говорится в сообщении. Как уточнили в региональном управлении СК РФ, выстрел пришелся мальчику в голову. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия.
https://ria.ru/20230201/obvinenie-1848858940.html
ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ханты-мансийский автономный округ, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Охотник из Югры перепутал подростка с гусем и ранил его
Житель ХМАО во время охоты выстрелил в подростка, приняв его за гуся