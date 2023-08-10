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В Китае разочаровались новыми ограничениями США - РИА Новости, 10.08.2023
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02:33 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/ogranicheniya-1889187007.html
В Китае разочаровались новыми ограничениями США
В Китае разочаровались новыми ограничениями США - РИА Новости, 10.08.2023
В Китае разочаровались новыми ограничениями США
Китай крайне разочарован новыми американскими ограничениями на инвестиции и видит со стороны США курс на размежевание экономик двух стран, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T02:33
2023-08-10T02:33
китай
сша
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Китай крайне разочарован новыми американскими ограничениями на инвестиции и видит со стороны США курс на размежевание экономик двух стран, заявил РИА Новости представитель посольства КНР в Вашингтоне. Белый дом объявил в среду, что президент Джо Байден подпишет указ, который предписывает министерствам финансов и торговли контролировать инвестиции в ряд секторов китайской экономики, в частности в компании, связанные с микроэлектроникой, информационными технологиями и некоторыми системами искусственного интеллекта. "Несмотря на глубокую обеспокоенность, которую неоднократно выражал Китай, США не отказались от новых инвестиционных ограничений. Китайская сторона крайне разочарована этим", - заявило посольство. Оно предупредило, что ограничения "серьезно подорвут" интересы китайских и американских компаний и инвесторов, затруднят нормальную деловую кооперацию между двумя странами и снизят международное доверие к бизнес-климату в США. Китай, по словам дипломатов, выступает против "избыточного использования США национальной безопасности для политизации и вепонизации (превращения в оружие) торговых, научных и технологических вопросов". Посольство поставило в вину американским властям то, что их действия идут вразрез с обещанием не отмежевываться от Китая в сфере экономики. "Но на самом деле они регулярно проводят размежевание с Китаем и рвут цепочки поставок", - сказано в заявлении. "Мы призываем американскую сторону соблюдать обязательства Байдена не искать размежевания с Китаем, не тормозить экономическое развитие Китая и не сдерживать Китай", - добавили в посольстве.
https://ria.ru/20230711/metall-1883322920.html
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китай, сша, джо байден, в мире
Китай, США, Джо Байден, В мире
В Китае разочаровались новыми ограничениями США

Посольство: в Китае крайне разочаровались новыми ограничениями США на инвестиции

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Китай крайне разочарован новыми американскими ограничениями на инвестиции и видит со стороны США курс на размежевание экономик двух стран, заявил РИА Новости представитель посольства КНР в Вашингтоне.
Белый дом объявил в среду, что президент Джо Байден подпишет указ, который предписывает министерствам финансов и торговли контролировать инвестиции в ряд секторов китайской экономики, в частности в компании, связанные с микроэлектроникой, информационными технологиями и некоторыми системами искусственного интеллекта.
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"Несмотря на глубокую обеспокоенность, которую неоднократно выражал Китай, США не отказались от новых инвестиционных ограничений. Китайская сторона крайне разочарована этим", - заявило посольство.
Оно предупредило, что ограничения "серьезно подорвут" интересы китайских и американских компаний и инвесторов, затруднят нормальную деловую кооперацию между двумя странами и снизят международное доверие к бизнес-климату в США.
Китай, по словам дипломатов, выступает против "избыточного использования США национальной безопасности для политизации и вепонизации (превращения в оружие) торговых, научных и технологических вопросов".
Посольство поставило в вину американским властям то, что их действия идут вразрез с обещанием не отмежевываться от Китая в сфере экономики.
"Но на самом деле они регулярно проводят размежевание с Китаем и рвут цепочки поставок", - сказано в заявлении.
"Мы призываем американскую сторону соблюдать обязательства Байдена не искать размежевания с Китаем, не тормозить экономическое развитие Китая и не сдерживать Китай", - добавили в посольстве.
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