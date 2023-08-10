https://ria.ru/20230810/ogranicheniya-1889187007.html

В Китае разочаровались новыми ограничениями США

В Китае разочаровались новыми ограничениями США - РИА Новости, 10.08.2023

В Китае разочаровались новыми ограничениями США

Китай крайне разочарован новыми американскими ограничениями на инвестиции и видит со стороны США курс на размежевание экономик двух стран, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T02:33

2023-08-10T02:33

2023-08-10T02:33

китай

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Китай крайне разочарован новыми американскими ограничениями на инвестиции и видит со стороны США курс на размежевание экономик двух стран, заявил РИА Новости представитель посольства КНР в Вашингтоне. Белый дом объявил в среду, что президент Джо Байден подпишет указ, который предписывает министерствам финансов и торговли контролировать инвестиции в ряд секторов китайской экономики, в частности в компании, связанные с микроэлектроникой, информационными технологиями и некоторыми системами искусственного интеллекта. "Несмотря на глубокую обеспокоенность, которую неоднократно выражал Китай, США не отказались от новых инвестиционных ограничений. Китайская сторона крайне разочарована этим", - заявило посольство. Оно предупредило, что ограничения "серьезно подорвут" интересы китайских и американских компаний и инвесторов, затруднят нормальную деловую кооперацию между двумя странами и снизят международное доверие к бизнес-климату в США. Китай, по словам дипломатов, выступает против "избыточного использования США национальной безопасности для политизации и вепонизации (превращения в оружие) торговых, научных и технологических вопросов". Посольство поставило в вину американским властям то, что их действия идут вразрез с обещанием не отмежевываться от Китая в сфере экономики. "Но на самом деле они регулярно проводят размежевание с Китаем и рвут цепочки поставок", - сказано в заявлении. "Мы призываем американскую сторону соблюдать обязательства Байдена не искать размежевания с Китаем, не тормозить экономическое развитие Китая и не сдерживать Китай", - добавили в посольстве.

https://ria.ru/20230711/metall-1883322920.html

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китай, сша, джо байден, в мире