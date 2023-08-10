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Одноклассники запустили витрину поздравлений - РИА Новости, 10.08.2023
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15:54 10.08.2023 (обновлено: 15:55 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/odnoklassniki-1889313174.html
Одноклассники запустили витрину поздравлений
Одноклассники запустили витрину поздравлений - РИА Новости, 10.08.2023
Одноклассники запустили витрину поздравлений
Одноклассники запустили витрину поздравлений. Теперь пользователи могут оставлять текстовые пожелания на открытой витрине, присоединяться к уже опубликованным... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:54
2023-08-10T15:55
одноклассники.ru
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Одноклассники запустили витрину поздравлений. Теперь пользователи могут оставлять текстовые пожелания на открытой витрине, присоединяться к уже опубликованным поздравлениям или планировать их заранее. Востребованность поздравлений внутри соцсети в 2023 году увеличивается. Во втором квартале пользователи ОК отправили 11,2 млрд подарков (рост год к году на 49%), 632 млн открыток (+15%). Новый сервис позволит поздравлять друзей не только с крупными праздниками, но и с профессиональными и личными событиями. Функция работает в приложении ОК на Android и вскоре появится на iOS. Чтобы написать поздравление, пользователям необходимо зайти в раздел "Праздники" и перейти в "Витрину поздравлений", где можно увидеть пожелания для друзей или всех пользователей соцсети. Каждый сможет увидеть теплые слова не только на витрине, но и в своей ленте. Кроме того, можно настроить отложенную отправку и поздравить друга с будущим событием, при этом оповещение придет в нужную дату. Год назад ОК первыми среди соцсетей представили отдельную витрину подарков в новом видеоформате со звуком. Новый формат визуального общения помог пользователям разнообразить коммуникацию друг с другом, а знаменитостям – встроиться в общение своих подписчиков и расширить круг фанатов.
https://ria.ru/20230627/odnoklassniki-1880737208.html
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Одноклассники.ru

Одноклассники запустили витрину поздравлений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети "Одноклассники"
Логотип социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Одноклассники запустили витрину поздравлений. Теперь пользователи могут оставлять текстовые пожелания на открытой витрине, присоединяться к уже опубликованным поздравлениям или планировать их заранее.
Востребованность поздравлений внутри соцсети в 2023 году увеличивается. Во втором квартале пользователи ОК отправили 11,2 млрд подарков (рост год к году на 49%), 632 млн открыток (+15%). Новый сервис позволит поздравлять друзей не только с крупными праздниками, но и с профессиональными и личными событиями. Функция работает в приложении ОК на Android и вскоре появится на iOS.
Новая функция в Одноклассниках
В Одноклассниках появится новая функция для авторов
27 июня, 16:10
Чтобы написать поздравление, пользователям необходимо зайти в раздел "Праздники" и перейти в "Витрину поздравлений", где можно увидеть пожелания для друзей или всех пользователей соцсети. Каждый сможет увидеть теплые слова не только на витрине, но и в своей ленте. Кроме того, можно настроить отложенную отправку и поздравить друга с будущим событием, при этом оповещение придет в нужную дату.
Год назад ОК первыми среди соцсетей представили отдельную витрину подарков в новом видеоформате со звуком. Новый формат визуального общения помог пользователям разнообразить коммуникацию друг с другом, а знаменитостям – встроиться в общение своих подписчиков и расширить круг фанатов.
 
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