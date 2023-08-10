https://ria.ru/20230810/obstrely-1889183821.html
ВСУ за сутки 93 раза обстреляли территорию Донбасса
ВСУ за сутки 93 раза обстреляли территорию Донбасса - РИА Новости, 10.08.2023
ВСУ за сутки 93 раза обстреляли территорию Донбасса
Украинские войска за прошедшие сутки 93 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 357 различных боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T00:37
2023-08-10T00:37
2023-08-10T00:37
специальная военная операция на украине
светлодарск
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887304797_0:129:1280:849_1920x0_80_0_0_bb14762995cfc5109a0548501f10ce6e.jpg
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 93 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 357 различных боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 93 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - сообщает представительство. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 357 различных боеприпасов. Обстрелы велись из РСЗО, артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Светлодарск, Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Старомихайловка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели четырех мирных жителей и ранении 12 человек в Донецке и Светлодарске. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 98 обстрелов.
https://ria.ru/20230809/zelenskiy-1889148206.html
светлодарск
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887304797_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a5ccac1f13789fccaea49cdd9e1842cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлодарск, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Светлодарск, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ за сутки 93 раза обстреляли территорию Донбасса
Представительство ДНР: ВСУ за сутки 93 раза обстреляли территорию Донбасса