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ВСУ за сутки 93 раза обстреляли территорию Донбасса - РИА Новости, 10.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:37 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/obstrely-1889183821.html
ВСУ за сутки 93 раза обстреляли территорию Донбасса
ВСУ за сутки 93 раза обстреляли территорию Донбасса - РИА Новости, 10.08.2023
ВСУ за сутки 93 раза обстреляли территорию Донбасса
Украинские войска за прошедшие сутки 93 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 357 различных боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T00:37
2023-08-10T00:37
специальная военная операция на украине
светлодарск
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 93 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 357 различных боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 93 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - сообщает представительство. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 357 различных боеприпасов. Обстрелы велись из РСЗО, артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Светлодарск, Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Старомихайловка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели четырех мирных жителей и ранении 12 человек в Донецке и Светлодарске. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 98 обстрелов.
https://ria.ru/20230809/zelenskiy-1889148206.html
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донецк
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светлодарск, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Светлодарск, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ за сутки 93 раза обстреляли территорию Донбасса

Представительство ДНР: ВСУ за сутки 93 раза обстреляли территорию Донбасса

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 93 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 357 различных боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 93 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - сообщает представительство.
Отмечается, что всего украинские войска выпустили 357 различных боеприпасов. Обстрелы велись из РСЗО, артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.
Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Светлодарск, Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Старомихайловка.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели четырех мирных жителей и ранении 12 человек в Донецке и Светлодарске.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 98 обстрелов.
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