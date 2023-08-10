https://ria.ru/20230810/obstrely-1889183821.html

ВСУ за сутки 93 раза обстреляли территорию Донбасса

ВСУ за сутки 93 раза обстреляли территорию Донбасса - РИА Новости, 10.08.2023

ВСУ за сутки 93 раза обстреляли территорию Донбасса

Украинские войска за прошедшие сутки 93 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 357 различных боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T00:37

2023-08-10T00:37

2023-08-10T00:37

специальная военная операция на украине

светлодарск

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887304797_0:129:1280:849_1920x0_80_0_0_bb14762995cfc5109a0548501f10ce6e.jpg

ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 93 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 357 различных боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 93 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - сообщает представительство. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 357 различных боеприпасов. Обстрелы велись из РСЗО, артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Светлодарск, Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Старомихайловка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели четырех мирных жителей и ранении 12 человек в Донецке и Светлодарске. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 98 обстрелов.

https://ria.ru/20230809/zelenskiy-1889148206.html

светлодарск

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

светлодарск, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия