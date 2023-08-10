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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 10.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:45 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/obstrel-1889343039.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 10.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска выпустили 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T17:45
2023-08-10T17:45
специальная военная операция на украине
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. В 17.20 и 17.25 украинские войска выпустили еще семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватой. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
донецк
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донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 снарядов по Донецку и Ясиноватой

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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В 17.20 и 17.25 украинские войска выпустили еще семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватой.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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