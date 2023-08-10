Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 снарядов по Донецку и Ясиноватой
Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
В 17.20 и 17.25 украинские войска выпустили еще семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватой.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.